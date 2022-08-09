Большинство родителей выбрали дистанционку для детей: 30% не считают подвал надежным укрытием - опрос

Детали

Большинство родителей избрали дистанционное обучение. 30% опрошенных родителей ответили, что не считают подвал в учебном заведении надлежащим укрытием, которое сможет сохранить ребенку жизнь и здоровье, еще 11% опрошенных - потому что в заведении отсутствует какое-либо укрытие. 18% опрошенных отметили, что избрали дистанционное обучение, потому что учебное заведение, в котором учится ребенок, находится в зоне боевых действий или рядом с ним. А 1,5% избрали такую ​​форму в связи с тем, что заведение находится на временно оккупированной территории. Еще 13% родителей “выбрали” дистанционное обучение, потому что учебное заведение определило, что будет осуществлять образовательный процесс дистанционно.

10% родителей отметили, что выбрали для своего ребенка очное обучение, поскольку считают его лучшим для получения знаний и развития ребенка. 4% – считают, что там, где они проживают, тихо и безопасно, поэтому ребенок вполне может учиться очно, и еще 4% - потому что знают, что в учебном заведении есть укрытие, и во время воздушной тревоги ребенок будет находиться в укрытии под наблюдением учителя, что будет для него безопаснее, чем дома.

2% родителей указали, что очную форму обучения определило учебное заведение, а 0,5% – убеждены, что поскольку их ребенок имеет особые образовательные потребности, в условиях военного состояния ему лучше всего получать образование очно в учебном заведении. 0,5% считают, что поскольку их ребенок имеет особые образовательные потребности, то в условиях войны ему лучше всего получать образование по индивидуальной форме.

0,3% убеждены, что могут самостоятельно научить ребенка, поэтому соответственно выбрали для него семейную форму обучения. Еще 0,2% считают, что ребенок может самостоятельно овладеть образовательной программой, поэтому выбрали для него экстернатную форму получения образования.

Среди тех, кто не смог определиться с причинами, почему избрали ту или иную форму образования – 5%.

Справочно

Участие в опросе приняли 25 230 родителей соискателей образования, которые находятся в Украине. Из них родители: школьников – 89% опрошенных; воспитанников заведений дошкольного образования – 8,2%; соискателей заведений профессионального высшего образования – 1,2%; соискателей профессионального (профессионально-технического) образования – 0,5%; заведений высшего образования – 1%.