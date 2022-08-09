Більшість батьків обрали дистанційку для дітей: 30% не вважають підвал надійним укриттям - опитування

Деталі

Більшість батьків обрали дистанційне навчання. 30% опитаних батьків відповіли, що не вважають підвал у закладі освіти належним укриттям, яке зможе зберегти дитині життя та здоров’я, ще 11% опитаних - тому що в закладі відсутнє будь-яке укриття. 18% опитаних зазначили, що обрали дистанційне навчання, тому що заклад освіти, у якому навчається дитина, знаходиться у зоні бойових дій чи поряд із нею. А 1,5% обрали таку форму у зв’язку з тим, що заклад знаходиться на тимчасово окупованій території. Ще 13% батьків “обрали” дистанційне навчання, тому що заклад освіти визначив, що здійснюватиме освітній процес дистанційно.

10% батьків зазначили, що обрали для своєї дитини очне навчання, оскільки вважають його найкращим для здобуття знань та розвитку дитини. 4% – вважають, що там, де вони проживають, тихо й безпечно, тому дитина цілком може навчатися очно, і ще 4% - тому що знають, що в закладі освіти є укриття, й під час повітряної тривоги дитина перебуватиме в укритті під наглядом вчителя, що буде для неї безпечніше, ніж удома.

2% батьків вказали, що очну форму навчання визначив заклад освіти, а 0,5% – переконані, що оскільки їхня дитина має особливі освітні потреби, в умовах воєнного стану їй найкраще здобувати освіту очно в закладі освіти. 0,5% вважають, що оскільки їхня дитина має особливі освітні потреби, то в умовах війни їй найкраще здобувати освіту за індивідуальною формою.

0,3% переконані, що можуть самостійно навчити дитину, тому відповідно обрали для неї сімейну форму навчання. Ще 0,2% вважають, що дитина може самостійно опанувати освітню програму, тому обрали для неї екстернатну форму здобуття освіти.

Серед тих, хто не зміг визначитися з причинами, чому обрали ту чи іншу форму освіти – 5%.

Довідково

Участь в опитуванні взяли 25 230 батьків здобувачів освіти, які перебувають в Україні. З них батьки: школярів - 89% опитаних; вихованців закладів дошкільної освіти - 8,2%; здобувачів закладів фахової передвищої освіти -1,2%; здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти - 0,5%; закладів вищої освіти - 1%.