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29 августа: День рождения мотоцикла, Всемирный день геймера

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня, 29 августа отмечается День рождения мотоцикла. «Родителями» популярного во всем мире этого транспортного средства являются немецкие инженеры и изобретатели Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, пишет УНН.

В второй половине 19-го века они занимались разработкой собственного двигателя внутреннего сгорания.
Оснастить своим двигателем они решили обычный велосипед. Именно 29 августа 1885 года Даймлер и Майбах запатентовали “повозку для верховой езды с керосиновым двигателем”.

Прототип мотоцикла имел деревянную раму, ременную передачу и был оснащен керосиновым двигателем об’объемом 264 куб. см. и мощностью 0,5 л.с, что позволяло развивать скорость до 12 километров в час.

Мотоциклы постепенно приобретали популярность в гражданской жизни. Во время Первой и Второй мировых войн в некоторых армиях были отдельные воинские подразделения оснащенные мотоциклами.

С годами появились такие легендарные производители мотоциклов как Harley-Davidson, Triumph, Indian, Benelli, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.

Еще 29 августа можно отметить Всемирный День Геймера. Событие в 2008 году основали несколько известных журналов об индустрии видеоигр.

Наиболее популярным День геймера является в испаноязычных странах.

Также 29 августа — это Международный день действий против ядерных испытаний. Это событие было учреждено в 2009 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Инициатором резолюции выступил Казахстан. А дату выбрали в честь того, 29 августа 1991 года в Казахстане был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

Именины 29 августа празднуют Александр, Герасим, Степан, Яков, Анна.

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