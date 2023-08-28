29 серпня: День народження мотоцикла, Всесвітній день геймера
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні, 29 серпня відзначається День народження мотоцикла. «Батьками» популярного у всьому світі цього транспортного засобу є німецькі інженери та винахідники Готліб Даймлер та Вільгельм Майбах, пише УНН.
У другій половині 19-го століття вони займалися розробкою власного двигуна внутрішнього згоряння.
Оснастити своїм двигуном вони вирішили звичайний велосипед. Саме 29 серпня 1885 року Даймлер і Майбах запатентували “повозка для верхової їзди з керосиновим двигуном”.
Прототип мотоцикла мав дерев’яну раму, ремінну передачу та був оснащений керосиновим двигуном об’ємом 264 куб. см. та потужністю 0,5 кін.с, що дозволяло розвивати швидкість до 12 кілометрів на годину.
Мотоцикли поступово здобували популярність у цивільному житті. Під час Першої та Другої світових воєн в деяких арміях були окремі військові підрозділи оснащені мотоциклами.
З роками з’явилися такі легендарні виробники мотоциклів як Harley-Davidson, Triumph, Indian, Benelli, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.
Ще 29 серпня можна відзначити Всесвітній День Геймера. Подію у 2008 році заснували декілька відомих журналів про індустрію відеоігр.
Найбільш популярним День геймера є у іспаномовних країнах.
Також 29 серпня — це Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Ця подія була започаткована у 2009 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.
Ініціатором резолюції виступив Казахстан. А дату обрали на честь того, 29 серпня 1991 року у Казахстані був закритий Семипалатинський ядерний полігон.
Іменини 29 серпня святкують Олександр, Герасим, Степан, Яков, Ганна.