29 сентября пройдут дожди на западе и севере, в Карпатах возможен мокрый снег – Укргидрометцентр
Киев • УНН
29 сентября в Украине ожидается переменная облачность, умеренные дожди на западе и севере, мокрый снег в Карпатах. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-18°.
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на 29 сентября переменную облачность по всей территории Украины. На западе и севере ожидаются умеренные дожди, в Карпатах возможен мокрый снег. Такое прогнозирует Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
По информации украинских синоптиков, на остальной территории Украины ночью будет без осадков, днем возможен небольшой дождь.
Ветер будет преимущественно восточным, 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем – 13–18°, на западе и севере страны – 9–14°. В высокогорье Карпат ожидается мокрый снег: ночью около 0°, днем 1–5° тепла.
