29 вересня пройдуть дощі на заході та півночі, у Карпатах можливий мокрий сніг – Укргідрометцентр
Київ • УНН
29 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, помірні дощі на заході та півночі, мокрий сніг у Карпатах. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-18°.
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують на 29 вересня мінливу хмарність по всій території України. На заході та півночі очікуються помірні дощі, у Карпатах можливий мокрий сніг. Таке прогнозує Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
За інформацією українських синоптиків, на решті території України уночі буде без опадів, вдень можливий невеликий дощ.
Вітер буде переважно східним, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, вдень – 13–18°, на заході та півночі країни – 9–14°. У високогір’ї Карпат очікується мокрий сніг: вночі близько 0°, вдень 1–5° тепла.
Україну накриють дощі: синоптик назвала регіони з найнижчою температурою27.09.25, 15:15 • 16518 переглядiв