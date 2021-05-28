28 мая: Всеукраинский день краеведения и день здоровья женщин

Праздники

28 мая отмечают Международный день действий по охране женского здоровья, или как его еще называют — Международный день действий по охране женского здоровья.

Решение охранять здоровье женщин было принято 28 мая 1987 года во время V Международного совещания по вопросам женского здоровья в Коста-Рике.

Этот день призван напоминать всем, что здоровье женщины имеет огромное значение для любой нации, ведь забота о женщине — уверенность в будущем.

Право женщины на всестороннее и полное обслуживание для поддержания сексуального и репродуктивного здоровья обозначено в международных соглашениях о правах человека и гарантирует право на жизнь, здоровье и конфиденциальность.

Медики напоминают о том, что регулярный уход за собой и своим здоровьем, здоровый образ жизни, своевременное прохождение профилактических осмотров: консультирование семейных врачей, акушеров-гинекологов, УЗИ щитовидной железы, молочной железы, гормональное обследование, профилактическое посещение стоматолога и т.д. — залог крепкого здоровья и безупречного внешнего вида в любом возрасте.

Современная медицина и тенденция роста в обществе сознательного принятия здорового образа жизни, способствуют повышению продолжительности и улучшению качества жизни в целом.

В частности, в этот день в Украине отмечается другая дата — Всеукраинский день краеведения. Эта дата была введена в соответствии с решением VI съезда Национального союза краеведов Украины, который состоялся 23 января 2017 года. Датой празднования был определено 28 мая.

Именно в этот день 1925 года в городе Харькове началась Всеукраинская конференция по краеведению во время работы которой был создан Украинский комитет краеведения. От этой даты, который считается официальной датой институционализации отечественного краеведческого движения, ведет отсчет своей истории Национальный союз краеведов Украины.

Целью праздника было определено повышение общественного внимания к деятельности краеведов, углубление исследования и популяризации истории, культуры, языка, обычаев и традиций украинского народа, репрезентации практических достижений в этом направлении; привлечение к изучению и познанию родного края широких слоев населения; углубление сотрудничества с государственными органами власти, учреждениями культуры и образования, научными учреждениями, общественными организациями заинтересованными в развитии краеведения.

Религиозные праздники

В этот день верующие вспоминают Преподобного Исаия Печерского. Он был монахом Киево-Печерского монастыря. В источниках Исаии называют чудотворцем, а еще — Исаия Трудолюбивый.

Его мощи хранятся в одном из соборов Ровно. Для православных верующих преподобный Исаия — это один из покровителей честного труда.

28 мая именины отмечают: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.