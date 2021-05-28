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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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28 травня: Всеукраїнський день краєзнавства та день здоров'я жінок

Київ • УНН

 • 54496 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні відзначають Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров'я або Міжнародний день здоров'я жінок. В Україні в цей день відзначається Всеукраїнський день краєзнавства. Зокрема, віряни цього дня вшановують пам'ять Преподобного Пахомія Великого, Преподобного Ісаї Києво-Печерського. Про це пише УНН.

28 травня: Всеукраїнський день краєзнавства та день здоров'я жінок

Свята

28 травня відзначають Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров'я, або як його ще називають - Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров'я.

Рішення охороняти здоров’я жінок було прийнято 28 травня 1987 року під час V Міжнародної наради з питань жіночого здоров’я у Коста-Ріці. 

Цей день покликаний нагадувати всім, що здоров’я жінки має величезне значення для будь-якої нації, адже турбота про жінку – впевненість у майбутньому.

Право жінки на всебічне і повне обслуговування для підтримки сексуального та репродуктивного здоров’я позначено в міжнародних угодах про права людини і гарантує право на життя, здоров’я і конфіденційність.

Медики нагадують про те, що регулярний догляд за собою і своїм здоров’ям, здоровий спосіб життя, своєчасне проходження профілактичних оглядів: консультування сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, УЗД щитоподібної залози, молочної залози, гормональне обстеження, профілактичне відвідування стоматолога, тощо – запорука міцного здоров’я та бездоганного зовнішнього вигляду в будь-якому віці.

Сучасна медицина та тенденція зростання в суспільстві свідомого прийняття здорового способу життя, сприяють підвищенню тривалості та покращенню якості життя у цілому.

Зокрема, цього дня в Україні відзначається інша дата - Всеукраїнський день краєзнавства. Цю дату було запроваджено відповідно до рішення VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України, який відбувся 23 січня 2017 року. Датою святкування було визначено 28 травня.

Саме цього дня 1925 року в місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства. Від цієї дати, який вважається офіційною датою інституціоналізації вітчизняного краєзнавчого руху, веде відлік своєї історії Національна спілка краєзнавців України.

Метою свята було визначено підвищення суспільної уваги до діяльності краєзнавців, поглиблення дослідження та популяризації історії, культури, мови, звичаїв і традицій українського народу, репрезентації практичних здобутків у цьому напрямку; залучення до вивчення та пізнання рідного краю широких верств населення; поглиблення співпраці з державними органами влади, закладами культури та освіти, науковими установами, громадськими організаціями зацікавленими у розвитку краєзнавства.

Релігійні свята

Цього дня віряни вшановують Преподобного Ісая Печерський. Він був ченцем Києво-Печерського монастиря. У джерелах Ісаю називають чудотворцем, а ще – Ісая Працелюбний. 

Його мощі зберігаються в одному із соборів Рівного. Для православних вірян преподобний Ісая – це один із покровителів чесної праці.

28 травня іменини відзначають: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом.

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