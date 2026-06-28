28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Киев • УНН
28 июня в Украине отмечают День Конституции, принятой в 1996 году после 24-часового заседания. Омбудсмен Лубинец рассказал о правах украинцев и вызовах в условиях войны.
Сегодня, 28 июня, в Украине проходят различные мероприятия по случаю Дня Конституции. Именно в этот день в 1996 году был принят Основной Закон нашего государства, пишет УНН.
Когда День Конституции и почему его отмечают 28 июня
После восстановления Независимости подготовка первых проектов Конституции Украины началась уже в 1992 году. Однако ни один из них так и не попал на рассмотрение в Верховную Раду.
8 июня 1995 года во время острого противостояния тогдашних президента Украины Леонида Кучмы и главы Верховной Рады Александра Мороза для достижения политического консенсуса был подписан Конституционный договор (так называемая малая Конституция). И практически сразу началась работа над новым проектом Основного Закона.
12 марта 1996 года подготовленный проект новой Конституции Украины был рекомендован к рассмотрению в Верховной Раде. Документ, в частности, предусматривал усиление полномочий президента и создание двухпалатного парламента.
4 июня 258 депутатов с многочисленными поправками поддержали проект в первом чтении. Однако процесс подготовки документа ко второму чтению существенно замедлился.
26 июня Кучма подписал указ о проведении 25 сентября 1996 года всеукраинского референдума об одобрении проекта Конституции Украины в редакции от 12 марта, который предусматривал роспуск Верховной Рады.
В ответ на это депутаты 27 июня приняли решение о проведении непрерывного заседания по принятию Конституции. 28 июня, после более чем 24-часового заседания, в 09:18 315 депутатов приняли Конституцию Украины. В тот же день Кучма отменил свой указ о референдуме.
Всего с 1992 по 1996 год было представлено 15 проектов Конституции Украины.
Украина приняла новую Конституцию последней из всех бывших республик Советского Союза. В 1991-96 годах независимая Украина жила по конституции УССР, в которую постоянно вносились поправки.
С 1996 года в Конституцию Украины было внесено восемь изменений, три из которых касались изменения формы правления.
8 декабря 2004 года, в разгар Оранжевой революции, для того чтобы разрешить политический кризис, Верховная Рада проголосовала за переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской республике.
После победы на президентских выборах Виктора Януковича Конституционный суд отменил решение ВР и расширил полномочия главы государства.
21 февраля 2014 года во время Революции достоинства Верховная Рада во второй раз проголосовала за переход к парламентско-президентской форме правления.
Права украинцев: что люди часто знают поверхностно
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии УНН рассказал, что Офис Омбудсмена видит, что многие люди не знают своих прав, отметив, что еще сложнее - когда человек осознает, что его право нарушено, но не знает, куда обратиться и какой механизм защиты применить.
Право, о котором человек не знает или которое не может защитить, фактически перестает работать. Моя задача как Омбудсмена - сделать так, чтобы каждый украинец не только знал свои права, но и понимал, как их реализовать и защищать. Мы системно инвестируем в правовое просвещение: готовим разъяснения, проводим информационные кампании, издаем брошюры, создаем практические рекомендации и постоянно наполняем наши информационные ресурсы. На официальном сайте и в социальных сетях люди могут найти ответы на самые распространенные вопросы по защите своих прав
В то же время, по его словам, уровень правовой осведомленности украинцев постепенно растет, о чем свидетельствует и количество обращений в Офис Омбудсмена. Если в 2022 году Офис получил 42 485 обращений, то в 2025 году - уже 152 592. То есть количество обращений выросло почти втрое. И эта тенденция сохраняется: по состоянию на 18 июня 2026 года мы уже получили почти 79 тысяч обращений.
Он подчеркивает, что если говорить о правах, которые люди могут не знать, то это прежде всего право на социальную защиту, в частности касательно пенсий, пособий и льгот и порядка их оформления и обжалования решений. Также часто остается без внимания право на бесплатную правовую помощь - возможность получить юридическую поддержку. Отдельно люди не всегда осведомлены о праве на доступ к публичной информации, которое позволяет получать данные от органов власти и контролировать их решения.
На примере военнообязанных расскажу подробнее. Значительная часть военнообязанных недостаточно информирована о своих правах и механизмах их защиты. Чаще всего это касается права на отсрочку или освобождение от военной службы при наличии законных оснований, порядка подачи документов через "Резерв+" или ЦНАП, а также права на их надлежащее рассмотрение. Недостаточно известным остается и право на надлежащее проведение ВВК, доступ к медицинским документам, получение решений комиссий и их обжалование. Отдельно - право на уважение достоинства и запрет любого унизительного обращения, а также право на информацию, доступ к материалам дела и возможность обжалования решений в установленном порядке. Мы пытаемся использовать все доступные каналы, чтобы люди в Украине и за ее пределами не только знали о своих правах, но и могли их реально реализовать
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Какие основные права имеют украинцы в повседневной жизни
Лубинец подчеркивает, что права человека охватывают все сферы нашей жизни и они принадлежат каждому от рождения и не зависят от статуса, возраста или места проживания.
По его словам, прежде всего это право на жизнь, уважение человеческого достоинства, личную безопасность и свободу. Не менее важными являются право на образование, здравоохранение, труд, справедливые и безопасные условия труда, а также право на социальную защиту и достаточный жизненный уровень.
В повседневной жизни ключевое значение имеют также право на жилье, доступ к административным услугам, право на обращение в органы власти и эффективную защиту своих прав в суде, подчеркивает Уполномоченный по правам человека. Именно эти права наиболее ощутимо определяют качество жизни человека и его возможности реализовать себя в государстве.
Омбудсмен подробнее рассказал об отдельных правах и вызовах, с которыми люди сталкиваются во время их реализации:
Право на безопасность. Одним из важнейших прав человека является право на безопасность. В условиях войны оно приобретает особое значение, ведь речь идет не только о комфорте или защищенности, а прежде всего о сохранении жизни и здоровья людей. Важной составляющей права на безопасность является доступ к укрытиям. В условиях военного положения они должны быть реальными, доступными и пригодными к использованию.
В 2025 году мы провели 1 066 мониторинговых визитов в укрытия. Результаты вызывают серьезную обеспокоенность: в 93% проверенных объектов выявлены нарушения и недостатки, которые непосредственно влияют на возможность людей получить надлежащую защиту во время воздушных тревог. Только 80 укрытий из 1 066 не имели замечаний. Эти цифры свидетельствуют о системной проблеме
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Право на образование. Сегодня много говорят о реформе образования и внедрении Новой украинской школы. С 1 сентября 2027 года должна заработать профильная старшая школа, где ученики 10–12 классов будут учиться в академических лицеях и смогут выбирать направление обучения. Однако ключевой вопрос заключается в другом: готова ли система к этим изменениям и не приведет ли реформа к сужению доступа детей к образованию?
Мы уже видим тревожные сигналы. С 2024 года стремительно растет количество обращений по поводу нарушения права на образование из-за реорганизации и закрытия школ, отсутствия школьных автобусов, ненадлежащего состояния дорог и невозможности безопасно добраться до учебного заведения. Если в 2024 году таких обращений было всего 4, то в 2025 году - уже 79, а только за первые месяцы 2026 года - 43
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Омбудсмен подчеркивает: "право на образование не может реализовываться за счет права на безопасность. В условиях войны государство обязано обеспечить такие условия, чтобы дети могли учиться без риска для жизни и здоровья. Это касается и проведения НМТ. Тестирование должно проходить в надлежаще оборудованных укрытиях. Мы уже фиксировали случаи, когда из-за многочисленных воздушных тревог в Одесской области дети сдавали тест почти 13 часов. Такая ситуация ставит участников в неравные условия, создает чрезмерное психологическое и физическое давление и негативно влияет на результаты. Безопасное и справедливое оценивание должно быть не исключением, а стандартом".
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Также Уполномоченный подчеркивает, что война не отменяет трудовые и социальные права - люди не должны терять доступ к социальным выплатам, пенсиям или праву на труд из-за бюрократических барьеров, несовершенства процедур или бездействия отдельных органов власти. Задача государства - обеспечить, чтобы социальная защита работала именно тогда, когда она нужна больше всего.
За период с 1 января по 16 июня 2026 года поступило 736 обращений по поводу нарушения трудовых прав. Чаще всего - оплата труда, отпуска, социальные гарантии и условия труда. Также поступило 3 002 обращения по поводу нарушения социальных прав. Речь идет о случаях, связанных с задержками или отказами в социальных выплатах, пенсионном обеспечении, предоставлении льгот и других видах государственной поддержки. На все обращения мы реагируем без исключения. В начале года мы столкнулись с ситуацией прекращения выплат пенсий для внутренне перемещенных лиц со стороны органов Пенсионного фонда. Для их возобновления необходимо было пройти процедуру подтверждения факта неполучения пенсии от органов рф - через вебпортал ПФУ, использовав для этого квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданную в приложении "Дія". Возникает закономерный вопрос: как с этим должны были справиться пожилые люди, которые часто не имеют доступа к цифровым сервисам? В результате из около 1,3 миллиона внутренне перемещенных лиц ориентировочно 337 тысяч пенсионеров ВПЛ остались без выплат
Еще один показательный пример, по его словам, отсутствие надлежащей логики реализации программ социальной поддержки. В 2025 году правительственная программа единовременной выплаты "зимняя поддержка" в размере 1000 гривен была построена по принципу универсального подхода - одинаковая сумма для всех, без учета реального уровня уязвимости человека. По данным Министерства экономики, такую помощь получили 9,3 миллиона граждан.
В то же время часть людей фактически потеряла возможность ее получить из-за технических сбоев, неактуальных данных в реестрах или ошибок в учетных системах. В результате даже универсальная программа, которая должна была быть простой и доступной, на практике оказалась неравной для части граждан. После передачи функций по назначению социальных пособий в Пенсионный фонд Украины возникли серьезные задержки в обработке обращений. Люди месяцами не получали помощи. Свыше 17 тысяч необработанных обращений. Только после вмешательства Офиса Омбудсмена средства дошли до части адресатов - с опозданием на полгода.
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Еще один показательный пример касается социальной защиты людей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях. 32 436 человек потеряли право на доплату к пенсии вследствие изменений в Государственный бюджет на 2025 год.
К нам регулярно поступают обращения граждан по поводу задержек или непредоставления социальных выплат. Один из таких случаев касался женщины с двумя малолетними детьми, которая переехала из Сумской в Полтавскую область. Длительное время она не могла получить помощь на проживание для ВПЛ из-за того, что ее электронное дело не было передано от органа соцзащиты в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Благодаря моему содействию как Омбудсмана Украины гражданке назначена помощь с июня 2025 года и произведена выплата в размере 32 тыс. гривен. Отдельно стоит отметить, что проблемы социальной защиты ВПЛ имеют системный характер. Речь идет не об единичных случаях, а об отсутствии целостной государственной политики, которая бы обеспечивала долгосрочные решения для этой категории граждан. 4,6 млн ВПЛ годами жили без утвержденной государственной стратегии и комплексной политики по их защите. По состоянию на сегодня стратегия государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц на 2026 год не утверждена. Фактически отсутствует единый государственный курс, который бы определял четкие подходы к обеспечению жильем, интеграции в общины и трудоустройству ВПО
Еще одно критическое направление, по его словам, - это право на жилье, особенно в контексте внутренне перемещенных лиц. Для миллионов людей, потерявших дома, это не только социальный вопрос, но и базовое условие восстановления жизни. В то же время именно через эту призму особенно остро проявляется проблема эвакуации граждан с временно оккупированных территорий.
Право на административные услуги - еще один системный блок, который напрямую влияет на реализацию других прав. В результате даже гарантированные государством услуги могут становиться малодоступными или слишком сложными для получения. Приведу яркий пример: в Офис обратился ветеран налоговой милиции. Он не мог получить элементарную справку для перерасчета пенсии. Законодательство просто не определяло, кто вообще должен эту справку выдавать. После обращения к председателю Комиссии по реорганизации Главного управления ГФС гражданину выдали необходимую справку.
Часто проблема заключается не в отсутствии самого права, а в сложности процедур его реализации. Чрезмерное количество документов, запутанные алгоритмы действий и задержки в межведомственном взаимодействии создают реальные барьеры для людей.
Отдельно стоит упомянуть вопрос мобилизационных мероприятий, которые осуществляются в условиях военного положения. Мобилизация является необходимой составляющей обороноспособности государства, однако все мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках Конституции и законов Украины. В случаях их нарушения мы реагируем и принимаем меры. О масштабе проблемы свидетельствует и динамика обращений: в 2022 году - 18 обращений, в 2025 году - 6 127 обращений, то есть рост в 333 раза. Особую тревогу вызывают нарушения самого фундаментального права - права на жизнь. Речь идет о случаях гибели военнообязанных в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки, во время прохождения военно-врачебных комиссий или транспортировки в учебные центры
Он подчеркивает, что такие случаи фиксировались в разных регионах государства. В частности, в мае 2026 года в городе Днепр мужчина умер во время прохождения ВВК вследствие внезапного ухудшения состояния здоровья. Также в мае 2026 года в Тернополе произошел смертельный случай в помещении ТЦК, обстоятельства которого в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.
Мобилизационные мероприятия являются необходимым элементом защиты государства в условиях военного положения, однако они должны осуществляться исключительно на основе закона и с безусловным соблюдением прав человека. Рост количества обращений и наличие резонансных случаев свидетельствуют о системных проблемах в практической реализации процедур. Это требует усиления правовых гарантий, прозрачности действий всех задействованных органов и обеспечения эффективного контроля за соблюдением принципа верховенства права. В центре всех решений должен оставаться человек и его фундаментальное право на жизнь и достоинство
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Какие права поставлены на "паузу" в Украине во время действия военного положения
Лубинец подчеркивает, что не стал бы говорить о "паузе" прав украинцев во время военного положения, но отмечает, что стоит понимать: военное положение не означает отмены прав и свобод.
Статья 64 Конституции Украины предусматривает, что в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод - исключительно с указанием срока их действия. В то же время Конституция четко определяет перечень прав, которые не подлежат ограничению даже при этих условиях. В частности, это право на жизнь, запрет пыток, право на справедливый суд, право на правовую помощь и другие.
Если говорить об ограничениях, то сегодня в Украине действуют ограничения свободы передвижения: введен комендантский час, специальные режимы въезда и выезда в отдельных регионах, а также ограничения выезда за границу для отдельных категорий граждан, прежде всего военнообязанных. Также действуют ограничения в сфере информации - в частности относительно распространения сведений, составляющих государственную или военную тайну, или информации, которая может нанести ущерб безопасности государства, нельзя фотографировать военные, критические объекты, не стоит вести трансляции обстрелов
Также во время военного положения не проводятся выборы и референдумы, поскольку в условиях войны невозможно в полной мере гарантировать их безопасность и демократические стандарты. В то же время это право не отменяется и будет полностью восстановлено после завершения военного положения.
По его словам, отдельно стоит упомянуть право собственности: в исключительных случаях имущество может быть принудительно отчуждено для нужд обороны государства, но только на законных основаниях и с обязательным возмещением его стоимости.
В то же время он подчеркивает, что важно понимать разницу между ограничением и нарушением прав.
Ограничение прав - это когда государство в рамках закона временно сужает их реализацию с легитимной целью: безопасность, оборона, общественный порядок, защита прав других людей. Нарушение прав - это когда действия выходят за рамки закона или не имеют правового основания.
И здесь очень важно осознанно понимать контекст. Ограничения прав во время военного положения вводятся не как "удобное решение" государства, а как вынужденная реакция на реальную угрозу - вооруженную агрессию. В мирное время такие меры просто не применялись бы. Поэтому каждое решение в условиях войны - это всегда баланс между защитой прав человека и защитой государства и жизни людей. Важно понимать: даже в условиях военного положения любые ограничения прав человека не являются "вне контроля". Они имеют четкие рамки закона, и как только мы видим, что эти рамки нарушаются или что ограничения применяются чрезмерно - мы сразу реагируем. Военное положение не отменяет и не "замораживает" права человека - оно лишь предусматривает возможность их законного и временного ограничения в рамках Конституции и законов Украины
О каких правах украинцы чаще забывают
Часто люди не реализуют свои права не потому, что их не знают, а из-за практических барьеров. Во-первых, сложные процедуры: многие административные и социальные услуги имеют запутанные требования, большое количество документов и непонятные алгоритмы действий. Это создает ощущение, что "разобраться слишком сложно". Во-вторых, недоверие к результату: у части людей есть убеждение, что даже если обратиться, это ничего не изменит или процесс затянется. Из-за этого они просто не начинают действовать. И в-третьих, отсутствие привычки отстаивать свои права: многие не имеют опыта взаимодействия с административными или судебными процедурами, не знают, с чего начать, и поэтому избегают таких шагов, даже когда имеют на это полное право. В то же время я хочу отдельно подчеркнуть: самым большим и масштабным нарушителем прав человека сегодня является российская федерация
Он подчеркивает, что именно вследствие ее вооруженной агрессии в Украине происходят системные и грубые нарушения международного гуманитарного права и прав человека - это и убийства гражданских, и разрушение гражданской инфраструктуры, и незаконное содержание гражданских лиц и военнопленных, и депортация и принудительное перемещение украинских детей.
Эти преступления носят массовый и целенаправленный характер, и именно они сегодня представляют наибольший вызов для системы защиты прав человека не только в Украине, но и в международном измерении.
Сегодня Украина одновременно защищает государство и обеспечивает функционирование системы прав человека в условиях войны. Это сложный баланс, в котором каждое решение должно измеряться влиянием на жизнь и достоинство человека. В то же время анализ обращений граждан и практических кейсов свидетельствует о наличии системных вызовов в реализации социальных, экономических, образовательных, жилищных и административных и других прав. Это требует не только реагирования на отдельные нарушения, но и последовательного усиления государственных политик, процедур и механизмов защиты
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