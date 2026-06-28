28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего

Фото: peru.mfa.gov.ua

Сегодня, 28 июня, в Украине проходят различные мероприятия по случаю Дня Конституции. Именно в этот день в 1996 году был принят Основной Закон нашего государства, пишет УНН.

Когда День Конституции и почему его отмечают 28 июня

После восстановления Независимости подготовка первых проектов Конституции Украины началась уже в 1992 году. Однако ни один из них так и не попал на рассмотрение в Верховную Раду.

8 июня 1995 года во время острого противостояния тогдашних президента Украины Леонида Кучмы и главы Верховной Рады Александра Мороза для достижения политического консенсуса был подписан Конституционный договор (так называемая малая Конституция). И практически сразу началась работа над новым проектом Основного Закона.

12 марта 1996 года подготовленный проект новой Конституции Украины был рекомендован к рассмотрению в Верховной Раде. Документ, в частности, предусматривал усиление полномочий президента и создание двухпалатного парламента.

4 июня 258 депутатов с многочисленными поправками поддержали проект в первом чтении. Однако процесс подготовки документа ко второму чтению существенно замедлился.

26 июня Кучма подписал указ о проведении 25 сентября 1996 года всеукраинского референдума об одобрении проекта Конституции Украины в редакции от 12 марта, который предусматривал роспуск Верховной Рады.

В ответ на это депутаты 27 июня приняли решение о проведении непрерывного заседания по принятию Конституции. 28 июня, после более чем 24-часового заседания, в 09:18 315 депутатов приняли Конституцию Украины. В тот же день Кучма отменил свой указ о референдуме.

Всего с 1992 по 1996 год было представлено 15 проектов Конституции Украины.

Украина приняла новую Конституцию последней из всех бывших республик Советского Союза. В 1991-96 годах независимая Украина жила по конституции УССР, в которую постоянно вносились поправки.

С 1996 года в Конституцию Украины было внесено восемь изменений, три из которых касались изменения формы правления.

8 декабря 2004 года, в разгар Оранжевой революции, для того чтобы разрешить политический кризис, Верховная Рада проголосовала за переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской республике.

После победы на президентских выборах Виктора Януковича Конституционный суд отменил решение ВР и расширил полномочия главы государства.

21 февраля 2014 года во время Революции достоинства Верховная Рада во второй раз проголосовала за переход к парламентско-президентской форме правления.

Права украинцев: что люди часто знают поверхностно

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии УНН рассказал, что Офис Омбудсмена видит, что многие люди не знают своих прав, отметив, что еще сложнее - когда человек осознает, что его право нарушено, но не знает, куда обратиться и какой механизм защиты применить.

Право, о котором человек не знает или которое не может защитить, фактически перестает работать. Моя задача как Омбудсмена - сделать так, чтобы каждый украинец не только знал свои права, но и понимал, как их реализовать и защищать. Мы системно инвестируем в правовое просвещение: готовим разъяснения, проводим информационные кампании, издаем брошюры, создаем практические рекомендации и постоянно наполняем наши информационные ресурсы. На официальном сайте и в социальных сетях люди могут найти ответы на самые распространенные вопросы по защите своих прав - отметил Лубинец.

В то же время, по его словам, уровень правовой осведомленности украинцев постепенно растет, о чем свидетельствует и количество обращений в Офис Омбудсмена. Если в 2022 году Офис получил 42 485 обращений, то в 2025 году - уже 152 592. То есть количество обращений выросло почти втрое. И эта тенденция сохраняется: по состоянию на 18 июня 2026 года мы уже получили почти 79 тысяч обращений.

Он подчеркивает, что если говорить о правах, которые люди могут не знать, то это прежде всего право на социальную защиту, в частности касательно пенсий, пособий и льгот и порядка их оформления и обжалования решений. Также часто остается без внимания право на бесплатную правовую помощь - возможность получить юридическую поддержку. Отдельно люди не всегда осведомлены о праве на доступ к публичной информации, которое позволяет получать данные от органов власти и контролировать их решения.

На примере военнообязанных расскажу подробнее. Значительная часть военнообязанных недостаточно информирована о своих правах и механизмах их защиты. Чаще всего это касается права на отсрочку или освобождение от военной службы при наличии законных оснований, порядка подачи документов через "Резерв+" или ЦНАП, а также права на их надлежащее рассмотрение. Недостаточно известным остается и право на надлежащее проведение ВВК, доступ к медицинским документам, получение решений комиссий и их обжалование. Отдельно - право на уважение достоинства и запрет любого унизительного обращения, а также право на информацию, доступ к материалам дела и возможность обжалования решений в установленном порядке. Мы пытаемся использовать все доступные каналы, чтобы люди в Украине и за ее пределами не только знали о своих правах, но и могли их реально реализовать - подчеркивает Омбудсмен.

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Какие основные права имеют украинцы в повседневной жизни

Лубинец подчеркивает, что права человека охватывают все сферы нашей жизни и они принадлежат каждому от рождения и не зависят от статуса, возраста или места проживания.

По его словам, прежде всего это право на жизнь, уважение человеческого достоинства, личную безопасность и свободу. Не менее важными являются право на образование, здравоохранение, труд, справедливые и безопасные условия труда, а также право на социальную защиту и достаточный жизненный уровень.

В повседневной жизни ключевое значение имеют также право на жилье, доступ к административным услугам, право на обращение в органы власти и эффективную защиту своих прав в суде, подчеркивает Уполномоченный по правам человека. Именно эти права наиболее ощутимо определяют качество жизни человека и его возможности реализовать себя в государстве.

Омбудсмен подробнее рассказал об отдельных правах и вызовах, с которыми люди сталкиваются во время их реализации:

Право на безопасность. Одним из важнейших прав человека является право на безопасность. В условиях войны оно приобретает особое значение, ведь речь идет не только о комфорте или защищенности, а прежде всего о сохранении жизни и здоровья людей. Важной составляющей права на безопасность является доступ к укрытиям. В условиях военного положения они должны быть реальными, доступными и пригодными к использованию.

В 2025 году мы провели 1 066 мониторинговых визитов в укрытия. Результаты вызывают серьезную обеспокоенность: в 93% проверенных объектов выявлены нарушения и недостатки, которые непосредственно влияют на возможность людей получить надлежащую защиту во время воздушных тревог. Только 80 укрытий из 1 066 не имели замечаний. Эти цифры свидетельствуют о системной проблеме - говорит Лубинец.

93% проверенных укрытий имеют недостатки — Лубинец

Право на образование. Сегодня много говорят о реформе образования и внедрении Новой украинской школы. С 1 сентября 2027 года должна заработать профильная старшая школа, где ученики 10–12 классов будут учиться в академических лицеях и смогут выбирать направление обучения. Однако ключевой вопрос заключается в другом: готова ли система к этим изменениям и не приведет ли реформа к сужению доступа детей к образованию?

Мы уже видим тревожные сигналы. С 2024 года стремительно растет количество обращений по поводу нарушения права на образование из-за реорганизации и закрытия школ, отсутствия школьных автобусов, ненадлежащего состояния дорог и невозможности безопасно добраться до учебного заведения. Если в 2024 году таких обращений было всего 4, то в 2025 году - уже 79, а только за первые месяцы 2026 года - 43 - подчеркивает Лубинец.

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Омбудсмен подчеркивает: "право на образование не может реализовываться за счет права на безопасность. В условиях войны государство обязано обеспечить такие условия, чтобы дети могли учиться без риска для жизни и здоровья. Это касается и проведения НМТ. Тестирование должно проходить в надлежаще оборудованных укрытиях. Мы уже фиксировали случаи, когда из-за многочисленных воздушных тревог в Одесской области дети сдавали тест почти 13 часов. Такая ситуация ставит участников в неравные условия, создает чрезмерное психологическое и физическое давление и негативно влияет на результаты. Безопасное и справедливое оценивание должно быть не исключением, а стандартом".

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Также Уполномоченный подчеркивает, что война не отменяет трудовые и социальные права - люди не должны терять доступ к социальным выплатам, пенсиям или праву на труд из-за бюрократических барьеров, несовершенства процедур или бездействия отдельных органов власти. Задача государства - обеспечить, чтобы социальная защита работала именно тогда, когда она нужна больше всего.

За период с 1 января по 16 июня 2026 года поступило 736 обращений по поводу нарушения трудовых прав. Чаще всего - оплата труда, отпуска, социальные гарантии и условия труда. Также поступило 3 002 обращения по поводу нарушения социальных прав. Речь идет о случаях, связанных с задержками или отказами в социальных выплатах, пенсионном обеспечении, предоставлении льгот и других видах государственной поддержки. На все обращения мы реагируем без исключения. В начале года мы столкнулись с ситуацией прекращения выплат пенсий для внутренне перемещенных лиц со стороны органов Пенсионного фонда. Для их возобновления необходимо было пройти процедуру подтверждения факта неполучения пенсии от органов рф - через вебпортал ПФУ, использовав для этого квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданную в приложении "Дія". Возникает закономерный вопрос: как с этим должны были справиться пожилые люди, которые часто не имеют доступа к цифровым сервисам? В результате из около 1,3 миллиона внутренне перемещенных лиц ориентировочно 337 тысяч пенсионеров ВПЛ остались без выплат - добавляет Лубинец.

Еще один показательный пример, по его словам, отсутствие надлежащей логики реализации программ социальной поддержки. В 2025 году правительственная программа единовременной выплаты "зимняя поддержка" в размере 1000 гривен была построена по принципу универсального подхода - одинаковая сумма для всех, без учета реального уровня уязвимости человека. По данным Министерства экономики, такую помощь получили 9,3 миллиона граждан.

В то же время часть людей фактически потеряла возможность ее получить из-за технических сбоев, неактуальных данных в реестрах или ошибок в учетных системах. В результате даже универсальная программа, которая должна была быть простой и доступной, на практике оказалась неравной для части граждан. После передачи функций по назначению социальных пособий в Пенсионный фонд Украины возникли серьезные задержки в обработке обращений. Люди месяцами не получали помощи. Свыше 17 тысяч необработанных обращений. Только после вмешательства Офиса Омбудсмена средства дошли до части адресатов - с опозданием на полгода.

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Еще один показательный пример касается социальной защиты людей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях. 32 436 человек потеряли право на доплату к пенсии вследствие изменений в Государственный бюджет на 2025 год.

К нам регулярно поступают обращения граждан по поводу задержек или непредоставления социальных выплат. Один из таких случаев касался женщины с двумя малолетними детьми, которая переехала из Сумской в Полтавскую область. Длительное время она не могла получить помощь на проживание для ВПЛ из-за того, что ее электронное дело не было передано от органа соцзащиты в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Благодаря моему содействию как Омбудсмана Украины гражданке назначена помощь с июня 2025 года и произведена выплата в размере 32 тыс. гривен. Отдельно стоит отметить, что проблемы социальной защиты ВПЛ имеют системный характер. Речь идет не об единичных случаях, а об отсутствии целостной государственной политики, которая бы обеспечивала долгосрочные решения для этой категории граждан. 4,6 млн ВПЛ годами жили без утвержденной государственной стратегии и комплексной политики по их защите. По состоянию на сегодня стратегия государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц на 2026 год не утверждена. Фактически отсутствует единый государственный курс, который бы определял четкие подходы к обеспечению жильем, интеграции в общины и трудоустройству ВПО - отметил Омбудсман.

Еще одно критическое направление, по его словам, - это право на жилье, особенно в контексте внутренне перемещенных лиц. Для миллионов людей, потерявших дома, это не только социальный вопрос, но и базовое условие восстановления жизни. В то же время именно через эту призму особенно остро проявляется проблема эвакуации граждан с временно оккупированных территорий.

Право на административные услуги - еще один системный блок, который напрямую влияет на реализацию других прав. В результате даже гарантированные государством услуги могут становиться малодоступными или слишком сложными для получения. Приведу яркий пример: в Офис обратился ветеран налоговой милиции. Он не мог получить элементарную справку для перерасчета пенсии. Законодательство просто не определяло, кто вообще должен эту справку выдавать. После обращения к председателю Комиссии по реорганизации Главного управления ГФС гражданину выдали необходимую справку.

Часто проблема заключается не в отсутствии самого права, а в сложности процедур его реализации. Чрезмерное количество документов, запутанные алгоритмы действий и задержки в межведомственном взаимодействии создают реальные барьеры для людей.

Отдельно стоит упомянуть вопрос мобилизационных мероприятий, которые осуществляются в условиях военного положения. Мобилизация является необходимой составляющей обороноспособности государства, однако все мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках Конституции и законов Украины. В случаях их нарушения мы реагируем и принимаем меры. О масштабе проблемы свидетельствует и динамика обращений: в 2022 году - 18 обращений, в 2025 году - 6 127 обращений, то есть рост в 333 раза. Особую тревогу вызывают нарушения самого фундаментального права - права на жизнь. Речь идет о случаях гибели военнообязанных в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки, во время прохождения военно-врачебных комиссий или транспортировки в учебные центры - отмечает Лубинец.

Он подчеркивает, что такие случаи фиксировались в разных регионах государства. В частности, в мае 2026 года в городе Днепр мужчина умер во время прохождения ВВК вследствие внезапного ухудшения состояния здоровья. Также в мае 2026 года в Тернополе произошел смертельный случай в помещении ТЦК, обстоятельства которого в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Мобилизационные мероприятия являются необходимым элементом защиты государства в условиях военного положения, однако они должны осуществляться исключительно на основе закона и с безусловным соблюдением прав человека. Рост количества обращений и наличие резонансных случаев свидетельствуют о системных проблемах в практической реализации процедур. Это требует усиления правовых гарантий, прозрачности действий всех задействованных органов и обеспечения эффективного контроля за соблюдением принципа верховенства права. В центре всех решений должен оставаться человек и его фундаментальное право на жизнь и достоинство - добавляет Лубинец.

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Какие права поставлены на "паузу" в Украине во время действия военного положения

Лубинец подчеркивает, что не стал бы говорить о "паузе" прав украинцев во время военного положения, но отмечает, что стоит понимать: военное положение не означает отмены прав и свобод.

Статья 64 Конституции Украины предусматривает, что в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод - исключительно с указанием срока их действия. В то же время Конституция четко определяет перечень прав, которые не подлежат ограничению даже при этих условиях. В частности, это право на жизнь, запрет пыток, право на справедливый суд, право на правовую помощь и другие.

Если говорить об ограничениях, то сегодня в Украине действуют ограничения свободы передвижения: введен комендантский час, специальные режимы въезда и выезда в отдельных регионах, а также ограничения выезда за границу для отдельных категорий граждан, прежде всего военнообязанных. Также действуют ограничения в сфере информации - в частности относительно распространения сведений, составляющих государственную или военную тайну, или информации, которая может нанести ущерб безопасности государства, нельзя фотографировать военные, критические объекты, не стоит вести трансляции обстрелов - отметил Лубинец.

Также во время военного положения не проводятся выборы и референдумы, поскольку в условиях войны невозможно в полной мере гарантировать их безопасность и демократические стандарты. В то же время это право не отменяется и будет полностью восстановлено после завершения военного положения.

По его словам, отдельно стоит упомянуть право собственности: в исключительных случаях имущество может быть принудительно отчуждено для нужд обороны государства, но только на законных основаниях и с обязательным возмещением его стоимости.

В то же время он подчеркивает, что важно понимать разницу между ограничением и нарушением прав.

Ограничение прав - это когда государство в рамках закона временно сужает их реализацию с легитимной целью: безопасность, оборона, общественный порядок, защита прав других людей. Нарушение прав - это когда действия выходят за рамки закона или не имеют правового основания.

И здесь очень важно осознанно понимать контекст. Ограничения прав во время военного положения вводятся не как "удобное решение" государства, а как вынужденная реакция на реальную угрозу - вооруженную агрессию. В мирное время такие меры просто не применялись бы. Поэтому каждое решение в условиях войны - это всегда баланс между защитой прав человека и защитой государства и жизни людей. Важно понимать: даже в условиях военного положения любые ограничения прав человека не являются "вне контроля". Они имеют четкие рамки закона, и как только мы видим, что эти рамки нарушаются или что ограничения применяются чрезмерно - мы сразу реагируем. Военное положение не отменяет и не "замораживает" права человека - оно лишь предусматривает возможность их законного и временного ограничения в рамках Конституции и законов Украины - объясняет Уполномоченный.

О каких правах украинцы чаще забывают

Часто люди не реализуют свои права не потому, что их не знают, а из-за практических барьеров. Во-первых, сложные процедуры: многие административные и социальные услуги имеют запутанные требования, большое количество документов и непонятные алгоритмы действий. Это создает ощущение, что "разобраться слишком сложно". Во-вторых, недоверие к результату: у части людей есть убеждение, что даже если обратиться, это ничего не изменит или процесс затянется. Из-за этого они просто не начинают действовать. И в-третьих, отсутствие привычки отстаивать свои права: многие не имеют опыта взаимодействия с административными или судебными процедурами, не знают, с чего начать, и поэтому избегают таких шагов, даже когда имеют на это полное право. В то же время я хочу отдельно подчеркнуть: самым большим и масштабным нарушителем прав человека сегодня является российская федерация - добавляет Лубинец.

Он подчеркивает, что именно вследствие ее вооруженной агрессии в Украине происходят системные и грубые нарушения международного гуманитарного права и прав человека - это и убийства гражданских, и разрушение гражданской инфраструктуры, и незаконное содержание гражданских лиц и военнопленных, и депортация и принудительное перемещение украинских детей.

Эти преступления носят массовый и целенаправленный характер, и именно они сегодня представляют наибольший вызов для системы защиты прав человека не только в Украине, но и в международном измерении.

Сегодня Украина одновременно защищает государство и обеспечивает функционирование системы прав человека в условиях войны. Это сложный баланс, в котором каждое решение должно измеряться влиянием на жизнь и достоинство человека. В то же время анализ обращений граждан и практических кейсов свидетельствует о наличии системных вызовов в реализации социальных, экономических, образовательных, жилищных и административных и других прав. Это требует не только реагирования на отдельные нарушения, но и последовательного усиления государственных политик, процедур и механизмов защиты - резюмировал Омбудсман.

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