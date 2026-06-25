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Лубинец просит правительство внести изменения в проведение НМТ после жалоб абитуриентов - в МОН ответили

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к правительству с предложением снизить минимальный конкурсный балл НМТ со 150 до 130 из-за жалоб абитуриентов. МОН выступило против, подчеркнув необходимость профессиональной оценки и недопустимость ситуативных решений.

Лубинец просит правительство внести изменения в проведение НМТ после жалоб абитуриентов - в МОН ответили

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правительству и Министерству образования и науки с предложением пересмотреть подходы к проведению НМТ, в частности рассмотреть возможность снижения минимального конкурсного балла со 150 до 130. В МОН заявили, что против такой инициативы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

"Министерство образования и науки Украины получило представление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Затронутые вопросы требуют профессиональной оценки – со стороны Министерства, Украинского центра оценивания качества образования, учреждений высшего образования и других ответственных органов, в зависимости от содержания обращения. Позиция МОН последовательна и конкретна: мы должны поддержать поступающих в сложных условиях войны, реагировать на конкретные организационные проблемы и гарантировать проведение дополнительной сессии тем, кто имеет на это основания. Но вступительная кампания не может руководствоваться ситуативными решениями без надлежащего анализа последствий", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что понимают условия, в которых выпускники сдают НМТ уже пятый год полномасштабного вторжения.

"Воздушные тревоги, эвакуации, длительное пребывание в укрытиях – все это создает дополнительную нагрузку на детей, их родителей и команды экзаменационных центров. Именно поэтому для участников, которые по объективным причинам не смогли завершить или сдать тестирование во время основной сессии, предусмотрено участие в дополнительной сессии. Повышенные минимальные требования (уровень конкурсного балла только от 150 даже на контракт) для отдельных специальностей вводились постепенно и не являются решением именно 2026 года", - подчеркнули в МОН.

В ведомстве напомнили, что для медицинских специальностей такая логика связана с требованиями к качеству подготовки специалистов, от которых будет зависеть жизнь и здоровье всех украинцев.

Для права, международного права, публичного управления, международных отношений и отдельных экономических специализаций речь идет о направлениях, где государство поддерживает достаточный уровень академической подготовки поступающих, ведь эти сферы напрямую связаны с правами граждан, управленческими решениями, международным представлением Украины и работой государственных институтов.

"Часть специальностей, по которым звучат предложения пересмотреть минимальный конкурсный балл, традиционно имеют высокий спрос среди поступающих. Поэтому изменение порога будет влиять не только на условия поступления, но и на качество конкурсного отбора и доверие к правилам кампании. Для справки: в 2025 году средний конкурсный балл для поступления на бюджет на специальность С3 Международные отношения составил 174,34, а на С2 Политология – 172,89. В то же время решения об изменении правил поступления должны приниматься в рамках процедуры и с оценкой последствий для всей вступительной кампании. Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году формировался заблаговременно, проходил обсуждение с привлечением представителей учреждений высшего образования, профессиональных сред и других стейкхолдеров. На его основе учреждения образования уже утвердили собственные правила приема, настроена работа электронных систем, а поступающие планируют свои образовательные траектории", - отметили в министерстве.

В Украине стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи - что нужно знать25.06.26, 13:27 • 23060 просмотров

Кроме того, в МОН подчеркнули, что важно различать результат НМТ, конкурсный балл и проходной балл. В публичной дискуссии часто звучит формула "проходной балл НМТ 150", но при поступлении речь идет о минимальном значении конкурсного балла для участия в конкурсном отборе на отдельные специальности. Конкурсный балл рассчитывается по определенной формуле с учетом результатов НМТ и коэффициентов для соответствующей специальности.

Дополнение

Сегодня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что он обратился к правительству и МОН с предложением понизить предельный балл для конкурсного отбора со 150 до 130.

Свое решение он объяснил тем, что ученики должны сдавать НМТ, в частности, в условиях воздушных тревог.

"Воздушные тревоги, многочасовые сидения в укрытиях, технические сбои и отсутствие реального права на апелляцию по некорректно поставленным заданиям - именно в таких условиях в этом году сдают НМТ украинские дети. Фактически каждый тест может прерываться сиренами, каждый час — под угрозой эвакуации, а результаты - под влиянием обстоятельств, не имеющих ничего общего со знаниями. И это уже не просто про экзамен. Это про неравные условия для поступления и огромный стресс для тысяч выпускников по всей стране", - сообщил Лубинец.

По его словам, только за июнь 2026 года к нему поступила 21 жалоба на проблемы во время сдачи НМТ.

"Но я понимаю, что это на самом деле капля в море. Именно поэтому я требую от Кабинета министров Украины и Министерства образования и науки четких решений. Я уже направил письма с предложениями: учесть условия подготовки и сдачи НМТ в 2026 году, которые негативно влияют на результаты тестирования, и позицию ректоров о целесообразности снижения предельного балла для конкурсного отбора со 150 до 130. (...) Вернуть право на апелляцию по некорректным тестовым заданиям и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Урегулировать прохождение НМТ детьми, находящимися в местах лишения свободы. Они имеют гарантированное Конституцией право на образование и не могут быть лишены возможности поступить в учреждение высшего образования из-за пробелов в нормативном регулировании и отсутствия управленческих решений", - добавил Лубинец.

Напомним

В одном из экзаменационных центров Одесской области участники НМТ провели в укрытии почти 13 часов из-за воздушных тревог. Кроме того, по словам выпускников, в течение всего этого времени им не обеспечили доступа к воде и питанию.

Павел Башинский

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