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МОН внедряет профильное обучение для 10 классов с выбором профессии

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

С 2027 года десятиклассники будут выбирать между 10 профессиональными профилями обучения. Программа продлится три года и позволит подтвердить квалификацию.

МОН внедряет профильное обучение для 10 классов с выбором профессии

Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональному направлению, согласно которой с 1 сентября 2027 года ученики, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между профильным обучением по профессиональному направлению и академическим направлением. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.

Детали

С 1 сентября 2027 года ученики, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между профильным обучением по профессиональному направлению и академическим направлением. Обучение по профессиональному направлению будет сочетать получение полного общего среднего образования с освоением практических навыков

 - говорится в сообщении.

Сообщается, что ученики смогут обучаться по одному из 10 профилей: аграрному, строительному, транспортно-логистическому, инженерно-технологическому, медицинскому, ИТ, бизнесу и администрированию, образовательно-гуманитарному, гостеприимству и организации событий или услуг красоты и дизайна.

Новая программа дает старшеклассникам больше возможностей для осознанного выбора будущего. Ученики смогут не только получить полное общее среднее образование, но и знакомиться с профессиями, получать практический опыт и лучше понимать, какой профессиональный путь они хотят выбрать. Это важный шаг в реформе среднего образования, где обучение связано с реальной жизнью и будущей карьерой

- сказал заместитель министра Дмитрий Завгородний.

Отмечается, что обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС аудиторного и самостоятельного обучения. Ежегодно доля профильного обучения будет увеличиваться, чтобы ученики могли постепенно углублять знания и практические навыки. В первый год они будут проходить профильно-адаптационный этап, а в течение следующих двух лет - углублять знания и практические навыки.

В целом более трети программы будет направлено на профильные образовательные компоненты, связанные с выбранной сферой деятельности, а еще более 11% составят элективные дисциплины, которые ученики смогут выбирать в соответствии с собственными интересами и потребностями рынка труда.

В зависимости от профиля будет отличаться соотношение учебного времени между различными образовательными компонентами. Например, в ИТ-профиле увеличен объем математики и цифровых технологий, в медицинском профиле - биологии и химии, а в профиле "Бизнес и администрирование" - математики и иностранного языка.

Особенностью программы является то, что общеобразовательные предметы будут изучаться через практический профессиональный контекст. Например, математика в ИТ-профиле будет связана с алгоритмами и цифровыми технологиями, иностранный язык в профиле "Бизнес и администрирование" - с профессиональной коммуникацией, а отдельные темы по биологии в транспортно-логистическом профиле - со здоровьем водителя и безопасностью труда.

После завершения обучения выпускники получат свидетельство о полном общем среднем образовании, а также возможность подтвердить профессиональную квалификацию через квалификационные центры. Далее они смогут выбрать дальнейшую траекторию: продолжить обучение в заведении профессионального, профессионального передвысшего или высшего образования либо начать профессиональную деятельность по выбранному направлению

- сообщили в МОН.

Напомним

В Украине в школах в старших классах планируют преподавать финансовую грамотность и предпринимательство по модельным программам Национального банка.

Павел Башинский

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