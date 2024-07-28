28 июля: Всемирный день борьбы с гепатитом, День работников торговли Украины

Сегодня, 28 июля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом. Событие было основано Всемирной организацией здравоохранения в 2011 году, пишет УНН.

Дата выбрана не случайно. Именно 28 июля 1925 года родился американский врач Барух Самуэль Бламберг, который впоследствии открыл вирус гепатита В, и в 1976 году получил за это Нобелевскую премию по медицине.

По данным ВОЗ более 2 миллиардов людей в мире в течение своей жизни инфицированы вирусным гепатитом В и около 450 миллионов являются хроническими носителями этого вируса. Ежегодно от гепатита В и его последствий в мире умирают более 2 млн. человек.

Вирусным гепатитом С в мире страдают более 170 миллионов человек, что составляет более 3% населения планеты и в 5 раз превышает количество больных ВИЧ-инфекцией. В развитых странах гепатит С является ответственным за 20% острого гепатита, 70% хронического гепатита, 40% некомпенсированного цирроза печени.

При этом, только 9% людей с хроническим вирусом гепатита B и 20% из инфицированных вирусным гепатитом C знают о своем диагнозе.

В Украине около 1,3 миллиона человек болеют вирусным гепатитом С, почти 600 тысяч - вирусным гепатитом В.

Важным противодействием гепатитам является вакцинация. Есть вакцина от гепатита А (желтухи), вакцина от гепатита В также защищает и от гепатита D. В Китае разработали вакцину против гепатита Е, однако ее пока нет в широком доступе. Вакцины против гепатита С пока не существует.

В Украине сегодня, в последнее воскресенье июля, свой профессиональный праздник отмечают все работники сферы торговли. Событие было основано в 1995 году указом президента.

На территории современной Украины торговля начала активно развиваться во времена Киевской Руси. Тогда же начали налаживаться внешнеэкономические связи. В частности, в Киеве, Чернигове, Переяславе и других городах были целые районы, где жили иностранные купцы из Западной Европы, Скандинавии и стран Востока. Украинские купцы, зато имели места постоянной дислокации и сбыта товаров в других странах.

Основными экспортными товарами Киевской Руси были воск, льняное полотно, кожа, изделия из серебра и бронзы. Иностранные купцы привозили на наши земли дорогие ткани, пряности, золотые украшения, драгоценные камни, оружие, вина и лошадей.

По церковному календарю сегодня День памяти святых апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Они проповедовали веру в Господа во многих землях, немало людей обратили в христианство. Все приняли мученическую смерть от рук язычников.

Именины 28 июля празднуют Прохор, Тимур, Роман, Анастасия, Антонина, Ирина.