27 августа празднуют День украинского сала

День украинского сала

27 августа украинцы отмечают День сала, которое считается национальным продуктом и практически в каждом украинском доме.

Любовь украинцев к салу оправдана не только его вкусом, но и полезными свойствами, которые подтвердили эксперты.

В составе этого продукта есть витамины А, Е, D, F, микроэлемент селен. Одна из самых ценных составляющих — арахидоновая кислота, которая стимулирует работу головного мозга и сердечной мышцы, улучшает работу почек, выводит из крови лишний холестерин сгустки. Диетологи считают, что любовь к салу объясняет долголетие украинской нации. Известно, что наши предки употребляли сало почти каждый день, исключая пост.

Многие считают, что украинцы едят этот продукт килограммами и принимают его ежедневно. Но проведенное в Европе опрос показал, что украинцы занимают лишь 13 позицию в списке стран, где потребляют этот продукт. Выяснилось, что в Украине мясо курицы более популярно, чем свинина.

Международный день лотереи

27 августа в мире отмечают Международный день лотереи. Само понятие “лотерея” произошло от финского языка. Слово, от которого пошла лотерея, звучит как hlot и означает “жребий”. Позже слово пострадали изменения, стало использоваться в английском варианте lot — судьба.

Лотерея существует с давних времен. Широкое распространение эта практика получила в Европе в конце XV столетия.

Религиозные праздники

Конец Успенского поста

27 августа заканчивается самый короткий из всех постов — Успенский. Первые упоминания об Успенском посте датированы 450 годом.

Посвящен этот пост двум праздникам — Преображение Господне и Успению Богородицы. Именно Успением и заканчивается пост. Царица Небесная перед окончанием своей мирской жизни не прекращала молиться и поститься, хотя не имела в этом необходимости. Поэтому и церковь призывает верующих соблюдать пост, молиться и воспевать Богородицу.

Праздник Успения принадлежит к неизменным датам церковного календаря, которые не привязаны к Пасхе. Поэтому день окончания Успенского поста также остается неизменным каждый год. В церквях проводится вечернее служение, во время которого из алтаря выносят Плащаницу с изображением Богородицы для молитв и поклонения верующих. Плащаницу кладут посередине храма, ее оставляют здесь до окончания крестного хода и обряда погребения.

Всемирный день прощения

День прощения — это время прощать и быть прощенным. И это, очевидно, очень хорошая вещь, потому что целых две организации претендуют на авторство Дня прощения в августе. Оба события — мирового или международного уровня.

Всемирный день прощения начали отмечать в 1994 году. Он был создан и спонсируется организацией Christian Embassy of Christ’s Ambassadors. Это праздник зародился в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада.

В четверг, 27 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, а также Федор.