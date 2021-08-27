27 августа празднуют День украинского сала

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 12218 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 43000 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135222 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 152951 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124413 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120788 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157296 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124892 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169046 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143570 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 78119 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 62519 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 48946 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 55138 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 68957 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 152938 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 157292 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 316303 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 283075 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 267627 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 135208 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127622 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 169043 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124385 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124244 просмотра
Актуальное
27 августа празднуют День украинского сала

27 августа празднуют День украинского сала

Киев  •  УНН

 • 194171 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня, 27 августа, празднуют День украинского сала и Международный день лотереи, а верующие чествуют Всемирный день прощения и конец Успенского поста, пишет УНН.

День украинского сала

27 августа украинцы отмечают День сала, которое считается национальным продуктом и практически в каждом украинском доме.

Любовь украинцев к салу оправдана не только его вкусом, но и полезными свойствами, которые подтвердили эксперты.

В составе этого продукта есть витамины А, Е, D, F, микроэлемент селен. Одна из самых ценных составляющих — арахидоновая кислота, которая стимулирует работу головного мозга и сердечной мышцы, улучшает работу почек, выводит из крови лишний холестерин сгустки. Диетологи считают, что любовь к салу объясняет долголетие украинской нации. Известно, что наши предки употребляли сало почти каждый день, исключая пост.

Многие считают, что украинцы едят этот продукт килограммами и принимают его ежедневно. Но проведенное в Европе опрос показал, что украинцы занимают лишь 13 позицию в списке стран, где потребляют этот продукт. Выяснилось, что в Украине мясо курицы более популярно, чем свинина.

Международный день лотереи

27 августа в мире отмечают Международный день лотереи. Само понятие “лотерея” произошло от финского языка. Слово, от которого пошла лотерея, звучит как hlot и означает “жребий”. Позже слово пострадали изменения, стало использоваться в английском варианте lot — судьба.

Лотерея существует с давних времен. Широкое распространение эта практика получила в Европе в конце XV столетия.

Религиозные праздники

Конец Успенского поста

27 августа заканчивается самый короткий из всех постов — Успенский. Первые упоминания об Успенском посте датированы 450 годом.

Посвящен этот пост двум праздникам — Преображение Господне и Успению Богородицы. Именно Успением и заканчивается пост. Царица Небесная перед окончанием своей мирской жизни не прекращала молиться и поститься, хотя не имела в этом необходимости. Поэтому и церковь призывает верующих соблюдать пост, молиться и воспевать Богородицу.

Праздник Успения принадлежит к неизменным датам церковного календаря, которые не привязаны к Пасхе. Поэтому день окончания Успенского поста также остается неизменным каждый год. В церквях проводится вечернее служение, во время которого из алтаря выносят Плащаницу с изображением Богородицы для молитв и поклонения верующих. Плащаницу кладут посередине храма, ее оставляют здесь до окончания крестного хода и обряда погребения.

Всемирный день прощения

День прощения — это время прощать и быть прощенным. И это, очевидно, очень хорошая вещь, потому что целых две организации претендуют на авторство Дня прощения в августе. Оба события — мирового или международного уровня.

Всемирный день прощения начали отмечать в 1994 году. Он был создан и спонсируется организацией Christian Embassy of Christ’s Ambassadors. Это праздник зародился в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада.

В четверг, 27 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, а также Федор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы