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27 серпня святкують День українського сала

27 серпня святкують День українського сала

Київ • УНН

 • 194184 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні, 27 серпня, святкують День українського сала та Міжнародний день лотереї, а віряни вшановують Всесвітній день прощення та кінець Успенського посту, пише УНН.

День українського сала

27 серпня українці відзначають День сала, яке вважається національним продуктом та є практично в кожній українській оселі.

Любов українців до сала виправдана не тільки його смаком, а ще й корисними властивостями, які підтвердили експерти.

У складі цього продукту є вітаміни А, Е, D, F, мікроелемент селен. Одна з найбільш цінних складових — арахідонова кислота, яка стимулює роботу головного мозку та серцевого м’яза, покращує роботу нирок, виводить з крові зайві холестеринові згустки. Дієтологи вважають, що любов до сала пояснює довголіття української нації. Відомо, що наші предки вживали сало майже кожен день, за виключенням посту.

Багато хто вважає, що українці поїдають цей продукт кілограмами та вживають його щодня. Але проведене в Європі опитування показало, що українці займають лише 13 позицію у переліку країн, де споживають цей продукт. З’ясувалося, що в Україні м’ясо курки більш популярне, ніж свинина.

Міжнародний день лотереї

27 серпня у світі святкують Міжнародний день лотереї. Саме поняття «лотерея» походить від фінської мови. Слово, від якого пішла лотерея, звучить як hlot та означає «жереб». Пізніше слово потерпіло зміни, стало використовуватись в англійському варіанті lot – доля.

Лотерея існує з давніх часів. Широке розповсюдження ця практика отримала у Європі у кінці XV сторіччя.

Релігійні свята

Кінець Успенського посту

27 серпня закінчується найкоротший з усіх постів — Успенський. Перші згадки про Успенський піст датовані 450 роком.

Присвячений цей піст двом святам — Преображенню Господню та Успінню Богородиці. Саме Успінням і закінчується піст. Цариця Небесна перед закінченням свого мирського життя не припиняла молитися і поститися, хоча не мала в цьому потреби. Тому і церква закликає вірян дотримуватись посту, молитись та оспівувати Богородицю.

Свято Успіння належить до незмінних дат церковного календаря, які не прив’язані до Великодня. Через це день закінчення Успенського посту також залишається незмінним кожен рік. У церквах проводиться вечірнє служіння, під час якого з вівтаря виносять Плащаницю із зображенням Богородиці для молитов та поклоніння вірян. Плащаницю кладуть посередині храму, її залишають тут до закінчення хресної ходи та обряду поховання.

Всесвітній день прощення

День прощення — це час прощати і бути прощеним. І це, вочевидь, дуже гарна річ, тому що цілих дві організації претендують на авторство Дня прощення в серпні. Обидві події — світового або міжнародного рівня.

Всесвітній день прощення почали відзначати у 1994 році. Він був створений і спонсорується організацією Christian Embassy of Christ’s Ambassadors. Це свято зародилося в Ванкувері, Британська Колумбія, Канада.

У четвер, 27 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, а також Федір.

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