260 взрывов: враг за неделю 35 раз обстрелял Черниговскую область

Черниговская область за прошедшую неделю подверглась 35 обстрелам со стороны российских войск, которые привели к 260 взрывам, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

За неделю враг 35 раз обстрелял 17 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 260 взрывов - написал Чаус в Telegram.

По его словам, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередачи. "К счастью, без пострадавших", - указал он.

Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва