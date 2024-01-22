260 взрывов: враг за неделю 35 раз обстрелял Черниговскую область
Черниговская область в Украине подверглась 35 обстрелам со стороны российских войск за прошедшую неделю, что привело к 260 взрывам и повреждениям зданий и линий электропередачи, но не повлекло жертв.
Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в рф. Указ предусматривает разработку плана действий, противодействие дезинформации и изучение преступлений против украинцев в россии.
Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" часть своей территории россии, чтобы прекратить войну. Ожидается, что Фицо, который пообещал выступать против членства Украины в НАТО и санкций против россии, встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 24 января.
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" - Тарнавский
На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины уничтожили почти 100 единиц вражеской военной техники и провели 29 боевых столкновений, сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.
Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины
В День Соборности Украины премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск почтили память павших в войне защитников Украины.
Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн
В 2023 году расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону составили 60,8% от всей суммы расходов общего фонда государственного бюджета Украины. Средства были направлены на зарплаты военнослужащим, оборудование и медицинское обеспечение.
"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассматривает вопрос продолжения поддержки Украины, в заседании принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, отметил, что Украина сейчас нуждается в быстрой и большей военной поддержке.
Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info
Национальная полиция Украины открыла четыре уголовных производства по факту незаконного прослушивания и видеосъемки журналистской команды Bihus. Info. Сейчас продолжаются следственные действия, изъяты записи и жесткие диски для проведения экспертиз.
Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024
Украинцы проголосовали через "Дія" за Андрея Данилко, Джамалу и Сергея Танчинца, которые вошли в состав выбранного жюри на нацотбор Евровидения-2024. Если победители согласятся, они помогут решить, кто будет представлять Украину на Евровидении.
россияне утром ударили по Краматорску в Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен
В результате утреннего обстрела российскими войсками Краматорска Донецкой области один человек погиб и один получил ранения. Оружие, которое было использовано во время нападения, сейчас устанавливается.