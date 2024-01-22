260 вибухів: ворог за тиждень 35 разів обстріляв Чернігівщину

Чернігівська область за минулий тиждень зазнала 35 обстрілів з боку російських військ, що призвели до 260 вибухів, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

За тиждень ворог 35 разів обстріляв 17 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 260 вибухів - написав Чаус у Telegram.

З його слів, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, лінії електропередачі. "На щастя, без постраждалих", - вказав він.

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