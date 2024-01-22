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260 вибухів: ворог за тиждень 35 разів обстріляв Чернігівщину

260 вибухів: ворог за тиждень 35 разів обстріляв Чернігівщину

Київ • УНН

 • 25634 перегляди

Чернігівська область в Україні зазнала 35 обстрілів з боку російських військ за минулий тиждень, що призвело до 260 вибухів та пошкоджень будівель і ліній електропередачі, але не спричинило жертв.

Чернігівська область за минулий тиждень зазнала 35 обстрілів з боку російських військ, що призвели до 260 вибухів, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

За тиждень ворог 35 разів обстріляв 17 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 260 вибухів

- написав Чаус у Telegram.

З його слів, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, лінії електропередачі. "На щастя, без постраждалих", - вказав він.

Сумщина вночі зазнала 5 ворожих обстрілів: зафіксовано 22 вибухи 22.01.24, 08:44 • 88250 переглядiв

Юлія Шрамко

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