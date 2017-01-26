26 января в Украине ожидается похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В четверг в Укроини синоптики ожидают похолодание. Существенных осадков не предполагается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Ожидается похолодание: температура ночью 12-17 ° мороза, на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах до 20 °, днем 8-13 ° мороза; в южной части ночью 7-12 °, днем 4-9 ° мороза ", - говорится в сообщении.
Осадков на территории Украины не будет, лишь в восточной части ночью небольшой снег.
На дорогах страны гололедица.
Ветер. по прогнозам синоптиков, будет северный, северо-западный, 7-12 м / с, ночью на Левобережье, Николаевской и Одесской отдельные порывы 15-20 м / с.