26 января в Украине ожидается похолодание

"Ожидается похолодание: температура ночью 12-17 ° мороза, на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах до 20 °, днем ​​8-13 ° мороза; в южной части ночью 7-12 °, днем ​​4-9 ° мороза ", - говорится в сообщении.

Осадков на территории Украины не будет, лишь в восточной части ночью небольшой снег.

На дорогах страны гололедица.

Ветер. по прогнозам синоптиков, будет северный, северо-западный, 7-12 м / с, ночью на Левобережье, Николаевской и Одесской отдельные порывы 15-20 м / с.