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26 січня в Україні очікується похолодання

26 січня в Україні очікується похолодання

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У четвер в Укроїні синоптики очікують похолодання. Істотних опадівне передбачається, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

“Очікується похолодання: температура вночі 12-17° морозу, на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах до 20°, вдень 8-13° морозу; у південній частині вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу”, — йдеться в повідомленні.

Істотних опадів на території України не буде, лише у східній частині вночі невеликий сніг.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер. за прогнозами синоптиків, буде північний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі, Миколаївщині та Одещині окремі пориви 15-20 м/с.

Українські Національні Новини

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