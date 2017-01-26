26 січня в Україні очікується похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У четвер в Укроїні синоптики очікують похолодання. Істотних опадівне передбачається, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Очікується похолодання: температура вночі 12-17° морозу, на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах до 20°, вдень 8-13° морозу; у південній частині вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу”, — йдеться в повідомленні.
Істотних опадів на території України не буде, лише у східній частині вночі невеликий сніг.
На дорогах країни місцями ожеледиця.
Вітер. за прогнозами синоптиків, буде північний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі, Миколаївщині та Одещині окремі пориви 15-20 м/с.