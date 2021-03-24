24 марта: какой сегодня праздник

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85608 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132661 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187774 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189247 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273574 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316638 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157447 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142992 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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24 марта: какой сегодня праздник

24 марта: какой сегодня праздник

Киев  •  УНН

 • 49303 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В этот день, 24 марта, в мире отмечают День борьбы с туберкулезом и Международный день права на установление истины по грубых нарушениях прав человека и достоинства жертв. В Украине отмечают День фтизиатра, пишет УНН.

Праздники

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох заявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.

В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез национальным бедствием, а день 24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом и официально рекомендовала стратегию DOTS как новую стратегию борьбы с болезнью.

Свой профессиональный праздник врачи-фтизиатры отмечают 24 марта. Фтизиатрия - раздел клинической медицины, изучающий причины возникновения, закономерности распространения и механизмы развития туберкулеза, вызываемые им патологические процессы в организме человека и методы его профилактики, диагностики и лечения.

Сегодня также отмечают Международный день права на установление истины по грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Целью проведения этого дня, в первую очередь, является признание важности поощрения памяти жертв грубых и систематических нарушений прав человека и важности права на установление истины и справедливости. Кроме того, в этот день проводятся мероприятия, призванные отдать дань уважения тем, кто посвятил жизнь борьбе за права человека или пал в этой борьбе.

Религиозный праздник

24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского и святителя Ефима. Предки наблюдали за птицами, предсказывая, каким будет будущее лето. Если гнезда расположены на солнечной стороне, значит, лето будет холодным, если в тени - он будет жарким. Считалось, что когда впервые слышат кукушку, надо брякнуть деньгами в кармане, чтобы водились. Или кошельком с монетами потрясти - так можно привлечь удачу и богатство.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен: Ефим, Иван, Георгий, Софрон, Егор, Юрий, Алексей.

Приметы

Если с этого дня холода идут на убыль, то лето будет теплое.
Если ночью был иней, то днем снегопада не будет.
Если после обеда дует северный ветер, то, скорее всего, сено в этом году будет сложно заготовить за частых дождей в июне.
Вороны стаями на земле сидят - к холодам, посередине дерева - к пасмурной погоды, на верхушках деревьев - к теплу.

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