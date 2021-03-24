24 марта: какой сегодня праздник

Праздники

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох заявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.

В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез национальным бедствием, а день 24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом и официально рекомендовала стратегию DOTS как новую стратегию борьбы с болезнью.

Свой профессиональный праздник врачи-фтизиатры отмечают 24 марта. Фтизиатрия - раздел клинической медицины, изучающий причины возникновения, закономерности распространения и механизмы развития туберкулеза, вызываемые им патологические процессы в организме человека и методы его профилактики, диагностики и лечения.

Сегодня также отмечают Международный день права на установление истины по грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Целью проведения этого дня, в первую очередь, является признание важности поощрения памяти жертв грубых и систематических нарушений прав человека и важности права на установление истины и справедливости. Кроме того, в этот день проводятся мероприятия, призванные отдать дань уважения тем, кто посвятил жизнь борьбе за права человека или пал в этой борьбе.

Религиозный праздник

24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского и святителя Ефима. Предки наблюдали за птицами, предсказывая, каким будет будущее лето. Если гнезда расположены на солнечной стороне, значит, лето будет холодным, если в тени - он будет жарким. Считалось, что когда впервые слышат кукушку, надо брякнуть деньгами в кармане, чтобы водились. Или кошельком с монетами потрясти - так можно привлечь удачу и богатство.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен: Ефим, Иван, Георгий, Софрон, Егор, Юрий, Алексей.

Приметы

Если с этого дня холода идут на убыль, то лето будет теплое.

Если ночью был иней, то днем снегопада не будет.

Если после обеда дует северный ветер, то, скорее всего, сено в этом году будет сложно заготовить за частых дождей в июне.

Вороны стаями на земле сидят - к холодам, посередине дерева - к пасмурной погоды, на верхушках деревьев - к теплу.