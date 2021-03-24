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24 березня: яке сьогодні свято

24 березня: яке сьогодні свято

Київ • УНН

 • 49327 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. В цей день, 24 березня, у світі відзначають День боротьби з туберкульозом та Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв. В Україні відзначають День фтизіатра, пише УНН.

Свята

Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначається за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я в день, коли німецький мікробіолог Роберт Кох заявив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу.

У 1993 році ВООЗ оголосила туберкульоз національним лихом, а день 24 березня Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом і офіційно рекомендувала стратегію DOTS як нову стратегію боротьби з хворобою.

Своє професійне свято лікарі-фтизіатри відзначають 24 березня. Фтизіатрія - розділ клінічної медицини, що вивчає причини виникнення, закономірності поширення і механізми розвитку туберкульозу, викликані їм патологічні процеси в організмі людини і методи його профілактики, діагностики та лікування.

Сьогодні також відзначають Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв. Метою проведення цього дня, в першу чергу, є визнання важливості заохочення пам’яті жертв грубих і систематичних порушень прав людини і важливості права на встановлення істини і справедливість. Крім того, в цей день проводяться заходи, покликані віддати шану тим, хто присвятив життя боротьбі за права людини або поліг у цій боротьбі.

Релігійне свято

24 березня вшановується пам'ять святого Софронія премудрого, патріарха Єрусалимського та святителя Юхима. Предки спостерігали за птахами, пророкуючи, яким буде майбутнє літо. Якщо гнізда розташовані на сонячному боці, значить, літо буде холодним, якщо в тіні - воно буде спекотним. Вважалося, що коли вперше чують зозулю, треба брякнути грошима в кишені, щоб водилися. Або ж гаманцем з монетами потрусити - так можна привернути удачу і багатство.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають власники наступних імен: Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій.

Прикмети

Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.
Якщо вночі був іній, то вдень снігопаду не буде.
Якщо після обіду дме північний вітер, то, швидше за все, сіно в цьому році буде складно заготовити через часті дощі у червні.
Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої погоди, на верхівках дерев – до тепла.

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