24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  123674 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  150018 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  150103 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  151808 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  121882 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157666 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224647 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  455830 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175625 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131823 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Новости по теме
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

  •  7611 просмотра
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

  •  11642 просмотра
Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

  •  10965 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

  •  11508 просмотра
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

  •  12568 просмотра
Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

  •  10586 просмотра
Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно

Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно

  •  11356 просмотра
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters

Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters

  •  10503 просмотра
В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом

В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом

  •  11268 просмотра
Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии

Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии

  •  10986 просмотра

Популярные

В Кременчуге прогремел взрыв

В Кременчуге прогремел взрыв

  •  17428 просмотра
Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

  •  26317 просмотра
Сенат поддержал: законопроект о помощи Украине рассмотрят по сокращенной процедуре

Сенат поддержал: законопроект о помощи Украине рассмотрят по сокращенной процедуре

  •  34098 просмотра
Оккупанты стягивают подкрепления к Часовому Яру и Марьинке - Андрющенко

Оккупанты стягивают подкрепления к Часовому Яру и Марьинке - Андрющенко

  •  28242 просмотра
В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший

В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший

  •  27367 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  149602 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  192059 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  455830 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  374358 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  420897 просмотра

24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

Сегодня, в последнюю среду апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного четвероногим друзьям и незаменимым помощникам незрячих людей - Международного дня собаки-поводыря.

УНН Lite •   •  7611 просмотра
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на принятие Сенатом законопроекта о помощи Украине.

Война •   •  11642 просмотра
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

Президент Зеленский выразил глубокую благодарность Сенату США за одобрение жизненно важной помощи Украине, поблагодарив лидеров обеих партий за сильную двухпартийную поддержку.

Война •   •  10965 просмотра
Зеленский выразил благодарность: Сенат США одобрил жизненно важную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, который президент Байден обещает немедленно подписать, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину уже на этой неделе.

Война •   •  11508 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Сенат США одобрил пакет внешней помощи для Украины, Израиля, Тайваня и противодействия влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму $95,3 млрд. Данный пакет включает выделение почти 61 миллиарда долларов для Украины.

Война •   •  12568 просмотра
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

Сборная Украины по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Люблине, Польша, завоевав 16 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей.

спорт •   •  10586 просмотра
Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно

Законопроектом предлагается отменить все повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Экономика •   •  11356 просмотра
Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно

Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters

Цены на нефть резко выросли из-за ослабления доллара США: фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,6% до $88,42 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,8% до $83,36 за баррель.

Экономика •   •  10503 просмотра
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters

В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом

В белгородской области (рф) был сбит беспилотный летательный аппарат, без жертв. Однако в селе волоконовка белгородской области обломками БПЛА была повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.

Война •   •  11268 просмотра
В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом

Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии

Отец в Ираке подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии, вызванной загрязнением от сжигания газа на нефтяном месторождении.

Общество •   •  10986 просмотра
Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии