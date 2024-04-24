24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

Сегодня, в последнюю среду апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного четвероногим друзьям и незаменимым помощникам незрячих людей - Международного дня собаки-поводыря, пишет УНН.

Собака-поводырь - это специально обученное животное, которое приобрело определенные навыки для работы с незрячими людьми. На роль собак-поводырей лучше всего подходят лабрадоры, немецкие овчарки, доберманы, боксеры, золотистые ретриверы, королевские пудели.

Впервые систематическая дрессировка собак для сопровождения людей, потерявших зрение, была начата в Германии после Первой мировой войны, ведь в стране было много незрячих ветеранов боевых действий.

Собак-поводырей обучают в два этапа. Сначала будущий помощник примерно год проживает в семье, чтобы привыкнуть к окружению и людям. Затем животное готовят на курсах. Далее собака и ее партнер проходят короткое обучение вместе, чтобы стать настоящими компаньонами на 7-10 лет. После этого поводырь выходит на заслуженную пенсию, а для незрячего человека готовят нового помощника.

Собаки-поводыри четко знают более 30 команд, понимают правила дорожного движения, распознают лестницы, лавочки, двери.

Еще одно сегодняшнее событие, посвященное братьям нашим меньшим - Всемирный день защиты лабораторных животных.

Событие в 1979 году начала Международная ассоциация против болезненных экспериментов на животных.

Лабораторные опыты над животными, которые называют вивисекцией, стали массовыми в 19 веке.

Чаще всего для экспериментов используют грызунов, кроликов и собак. Значительная часть животных погибает.

По количеству опытов над животными лидирует косметическая индустрия.

С 24 апреля по инициативе Всемирной организации здоровья традиционно начинается Всемирная неделя иммунизации.

Цель события - привлечение внимания общества к важности иммунизации как первостепенного профилактического мероприятия, направленного на защиту от инфекционных заболеваний, а также распространение идеи вакцинации.

В 1996 году в США впервые состоялись мероприятия по случаю Всемирного дня осведомленности о шуме.

Цель события - напомнить людям, что чрезмерный шум может привести к систематическим нарушениям сна, снижению концентрации внимания и производительности труда, гипертонии и другим проблемам со здоровьем, и что самое страшное - потере слуха.

В 2018 году ООН учредила Международный день мультилатерализма и дипломатии за мир.

Формально целью события является распространение идеи мира и мирных методов разрешения конфликтов, будь то политический конфликт или религиозный, экономический и т.д., предупреждение войн, обращение внимания человечества к преимуществу дипломатических способов решения споров над вооруженными.

Когда весь мир уже третий наблюдает за вероломной российской агрессией против Украины, целесообразность этого события вызывает определенные вопросы.

Офисные работники различных учреждений, организаций, предприятий сегодня могут присоединиться к событию, которое посвящено вещам, без которых не обходится ни один их трудовой день - Дню канцелярских товаров.

Событие является прекрасной возможностью узнать что:

- Графитовый карандаш, который мы используем сегодня, был изобретен в 1564 году английским шахтером по имени Николас Сандерсон;

- Первая шариковая ручка была изобретена в 1938 году венгерским изобретателем Ласло Биро;

- Файл для бумаги был изобретен в 1893 году американским изобретателем Фрэнком Бауэром.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Евсевия и других 40 мучеников.

По преданию, Евсевий наблюдал как пытали Георгия Победоносца. Пораженный его мужеством и стойкостью, Евсевий тоже уверовал в Господа. Так же сделали еще 40 человек.

Их сразу же схватили, бросили в тюрьму, пытали и казнили.

Именины 24 апреля празднуют Всеволод, Валентин, Станислав, Елизавета, Людмила.