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23 августа: Международный день слепых собак, День дешевых авиабилетов

23 августа: Международный день слепых собак, День дешевых авиабилетов

Киев • УНН

 • 1088114 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня, 23 августа, отмечается Международный день слепых собак. Событие было основано в 2017 году, пишет УНН.

За девять лет до того, именно 23 августа состоялась первая в мире операция по имплантации собаке горького глаза.
Инициатором проведения этого события называют Сару Хорн, у которой был слепой джек рассел-тер’ер на имя’Шемми.

Цель этого дня — объединить владельцев слепых и частично слепых собак, и привлечь внимание людей к проблемам собачьего зрения.

Слепота у собак может возникнуть из-за различных факторов, включая болезни, старость, травмы или медицинские состояния, такие как катаракта, глаукома и дегенерация сетчатки.

23 августа — это День дешевых авиабилетов.
Событие неофициально знаменует собой конец пикового летнего сезона путешествий. Спрос на авиабилеты уменьшается. И чтобы самолеты не летали пустыми авиакомпании прибегают к снижению цен на билеты, и тем самым стимулируют бронирование.

Еще 23 августа называют Днем исследователей интернета. Событие посвящено абсолютно всем пользователям сети. Ведь именно потребности людей в получении той или иной информации и формируют современный цифровой мир.

Также сегодня можно отметить и гастрономический праздник — День масляной кукурузы.
Кукурузу в этот день можно приготовить любым способом, единственное условие — обязательно приправить сливочным маслом.

По церковному календарю 23 августа — День памяти святого Лаврентия Римского.
Лаврентий был учеником римского епископа Сикста. Когда император Валериан усилил гонения на христиан, то Сикста предали.

Впоследствии Лаврентия тоже бросили в в тюрьму. Там он продолжил проповедовать, исцелять немощных, творить чудеса. Это разозлило префекта Рима, и он приказал замучить Лаврентия до смерти.

Именины сегодня празднуют Лаврентий, Лавр, Вячеслав, Лавр, Афанасий, Феликс.

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