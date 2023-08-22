23 серпня: Міжнародний день сліпих собак, День дешевих авіаквитків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні, 23 серпня, відзначається Міжнародний день сліпих собак. Подія була започаткована у 2017 році, пише УНН.
За дев’ять років до того, саме 23 серпня відбулася перша у світі операція з імплантації собаці горівки ока.
Ініціаторкою проведення цієї події називають Сару Хорн, у якої був сліпий джек рассел-тер’єра на ім’я Шеммі.
Мета цього дня — об’єднати власників сліпих і частково сліпих собак, і привернути увагу людей до проблем собачого зору.
Сліпота у собак може виникнути через різні фактори, включаючи хвороби, старість, травми або медичні стани, такі як катаракта, глаукома і дегенерація сітківки.
23 серпня — це День дешевих авіаквитків.
Подія неофіційно знаменує собою кінець пікового літнього сезону подорожей. Попит на авіаквитки зменшується. І щоб літаки не літали порожніми авіакомпанії вдаються до зниження цін на квитки, і тим самим стимулюють бронювання.
Ще 23 серпня називають Днем дослідників інтернету. Подія присвячена абсолютно усім користувачам мережі. Адже саме потрби людей в отриманні тієї чи іншої інформації і формують сучасний цифровий світ.
Також сьогодні можна відзначити і гастрономічне свято — День масляної кукурудзи.
Кукурудзу цього дня можна приготувати любим способом, єдина умова — обов’язково приправити вершковим маслом.
За церковним календарем 23 серпня — День пам’яті святого Лаврентія Римського.
Лаврентій був учнем римського єпископа Сикста. Коли імператор Валеріан посилив гоніння на християн, то Сикста зрадили.
Згодом Лаврентія теж кинули до в’язниці. Там він продовжив проповідувати, зцілювати немічних, творити дива. Це розлютило префекта Рима, і він наказав закатувати Лаврентія до смерті.
Іменини сьогодні святкують Лаврентій, Лавр, В’ячеслав, Лавр, Панас, Фелікс.