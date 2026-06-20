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21 июня - летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года

Киев • УНН

 • 380 просмотра

21 июня состоится летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года. Астролог Ксения Базиленко советует в этот день сосредоточиться на благодарности и внутренней работе.

21 июня - летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года

21 июня нас ждет одна из самых важных и сакральных точек года. В астрологии летнее солнцестояние наряду с зимним солнцестоянием, весенним и осенним равноденствиями относится к четырем самым сильным моментам годового цикла. Подробнее о том, что нас ждет в этот день - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

По словам Базиленко, именно в этот день Солнце достигает вершины своей силы, даря нам самый длинный день и самую короткую ночь в году.

Неудивительно, что на протяжении тысячелетий люди разных культур и народов с особым почтением относились к этому периоду, внимательно наблюдая за небом, циклами природы и ритмами жизни. Для астрологии Солнце является главным светилом. Именно его положение определяет знак Зодиака, под которым рождается человек. Солнце символизирует жизнь, сознание, здоровье, творческую силу, волю, радость, детей и наше внутреннее "Я". Поэтому летнее солнцестояние - это не только праздник Солнца на небе, но и напоминание о Солнце внутри нас

- говорит Базиленко.

Она подчеркивает, что в этот день особенно важно вспомнить о себе, о своих истинных желаниях, целях и мечтах. Подумать о том, что мешает двигаться вперед, работать над своим мышлением, научиться видеть хорошее, проявлять благодарность и ценить все то, что уже есть в вашей жизни.

Наши предки верили, что человек, созданный по образу и подобию Творца, обладает огромным потенциалом, а потому именно в дни наибольшей силы Солнца можно закладывать большие цели, укреплять силу духа и создавать новую, более счастливую реальность. Именно поэтому день летнего солнцестояния - это прекрасное время для позитивных мыслей, благодарности, внутренней работы над собой, примирения, прощения и создания новых намерений на будущее

- добавляет Базиленко.

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Огонь и вода - гармония двух стихий

По словам астролога, в день летнего солнцестояния Солнце входит в первый градус знака Рака, а Раком управляет Луна.

Если Солнце является символом огня, жизненной силы и сознания, то Луна символизирует воду, душу, память, семью и внутренний мир человека. Именно поэтому в традициях этого праздника издавна сочетались две великие стихии - Огонь и Вода. Огонь очищал, дарил силу и отгонял все темное. Вода символизировала жизнь, плодородие, исцеление и душевную гармонию

- отметила астролог.

Род, память предков и сила корней

Знак Рака связан с родом, семьей, памятью поколений и родной землей, отмечает Базиленко.

Особенно символично то, что в 2026 году в знаке Рака также будут находиться Меркурий и Юпитер, что еще больше усиливает темы семьи, традиций, корней и поддержки рода.

Наши предки верили, что человек никогда не бывает одинок. Сила поколений, любовь родителей, бабушек и дедушек продолжает жить в нас и поддерживать нас на жизненном пути. Возможно, именно поэтому летнее солнцестояние всегда было не только праздником Солнца, но и праздником памяти, благодарности и связи со своим родом

- добавляет Ксения Базиленко.

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Праздник, пришедший к нам из глубины веков

Задолго до прихода христианства у славян существовал праздник Купала. Позже он соединился с традициями Иоанна Крестителя и стал известен как Иван Купала, отмечает Базиленко.

Она рассказывает, что у разных народов Европы этот праздник имел свои названия: у литовцев - Йонинес, у латышей - Яни, у скандинавов - Мидсоммар, у кельтов - праздник середины лета. Но везде главными символами оставались Солнце, огонь, вода, травы и плодородие

Традиции наших предков

Базиленко подчеркивает, что ночь перед солнцестоянием считалась особенной, магической и священной.

Люди зажигали большие костры, водили хороводы, пели песни, встречали рассвет и весь день старались проводить на природе. Прыжки через костер символизировали очищение от страхов, болезней и всего, что мешало двигаться вперед. Хороводы символизировали Солнце, единство людей, силу рода и гармонию с миром. Наши предки верили, что огонь очищает не только тело, но и душу

- рассказала Базиленко.

Сила растений, воды и утренней росы

Базиленко отмечает, что летнее солнцестояние считалось одним из самых сильных дней года для травников. Особую силу имели растения, собранные на рассвете. Именно поэтому родились легенды о цветке папоротника, который символизировал счастье, достаток и поиск настоящих сокровищ.

Девушки плели венки из полевых цветов, пели песни, загадывали желания и пускали венки по воде, доверяя рекам свои мечты. Особое значение имела утренняя роса. Считалось, что встретить рассвет, пройтись босиком по росе и встретить первые лучи Солнца - значит получить заряд здоровья, молодости и жизненной силы на весь год

- подчеркивает эксперт.

Главная магия этого дня

Астролог отметила, что, возможно, настоящая магия летнего солнцестояния заключается не в обрядах, а в том, чтобы хотя бы раз в год остановиться, поблагодарить жизнь, отпустить старое и открыть свое сердце для нового.

В этот день особенно важно беречь свои мысли, слова и поступки. Доброта, благодарность, любовь, забота о близких и искреннее желание добра другим способны приумножить свет в нашей жизни. А негатив, обиды и разрушительные эмоции в первую очередь разрушают нас самих. Поэтому пусть этот день станет днем благодарности, примирения, светлых мыслей и новых мечтаний. Пусть сила Солнца, чистота Воды, мудрость Рода и красота Природы наполнят вашу жизнь светом, здоровьем и вдохновением. Ведь свет всегда начинается внутри человека. И, возможно, именно в день летнего солнцестояния мы сильнее всего способны почувствовать, что являемся частью большой Вселенной, частью своего Рода и частью вечного круга жизни. Света вам, любви, здоровья и счастливого лета

- пожелала Базиленко.

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