Что празднуют 20 июня в Украине и мире

Этот выходной день сочетает в себе чрезвычайно важную и болезненную для украинцев международную дату, учрежденную ООН, а также легкие летние и спортивные неофициальные праздники, пишет УНН.

Всемирный день беженцев (World Refugee Day)

Официальный день ООН, учрежденный в 2001 году. Его главная цель — привлечь внимание к миллионам людей по всему миру, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, преследований, насилия или стихийных бедствий. Для Украины этот день имеет особенно глубокое значение, ведь миллионы наших соотечественников стали беженцами или внутренне перемещенными лицами в результате российской агрессии. Это день солидарности, поддержки и сострадания.

Всемирный день Wi-Fi (World Wi-Fi Day)

Глобальная инициатива, организованная Альянсом беспроводного широкополосного доступа (WBA). Она подчеркивает важность беспроводных технологий в современном мире, которые объединяют людей, позволяют работать и учиться дистанционно. Также день привлекает внимание к проблеме цифрового неравенства и призывает обеспечить доступ к интернету в развивающихся странах.

Международный день серфинга (International Surfing Day)

Это переходный спортивный праздник традиционно отмечается в третью субботу июня. Он объединяет серферов со всего мира, которые не только наслаждаются покорением волн, но и организуют массовые акции по уборке пляжей и защите океана от загрязнения.

Всемирный день продуктивности (World Productivity Day)

Праздник, который призывает задуматься о том, как мы используем свое время. Это отличный повод изучить новые техники тайм-менеджмента, навести порядок в делах или, наоборот, осознать, что лучшая продуктивность невозможна без качественного отдыха (особенно в субботу!).

День ванильного молочного коктейля (Vanilla Milkshake Day)

Простой и вкусный гастрономический праздник, который идеально подходит для жаркого июньского выходного.

Суббота Петрова поста (Петровки)

Продолжается летний пост. Поскольку это суббота, церковный устав предусматривает значительное послабление: верующим разрешается употреблять блюда из рыбы и морепродуктов, горячую пищу с растительным маслом, а также немного вина.

День памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского

По новому (новоюлианскому) календарю в этот день почитают епископа Мефодия (жившего в III–IV веках). Он был известным богословом, писателем и твердым защитником христианства, за что и принял мученическую смерть.

День памяти мучеников Инны, Пинны и Риммы

По новому стилю также вспоминают трех раннехристианских мучеников-славян (в древности это были мужские имена), которые пострадали за веру в I веке.