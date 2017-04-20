21-24 апреля движение транспорта на ул.Трухановской и части ул.Крещатик будет запрещено

“В связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований „Игры непокоренных“ будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул.Трухановской с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Майдана Независимости) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля. Соответствующее распоряжение КГГА № 466 подписал киевский городской председатель Виталий Кличко”, — говорится в сообщении.

Департаменту транспортной инфраструктуры поручено в установленном порядке разработать временную схему организации дорожного движения на период проведения мероприятий, а также внести изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно. Кроме того, коммунальному предприятию “Киевтранспарксервис” поручено в случае необходимости приостановить парковку и стоянку на указанных улицах на время проведения мероприятий.

Отмечено также, что спортивную часть мероприятия запланировано провести с 00:00 до 17:00 22 апреля на ул.Трухановской, торжественная часть мероприятия — концерт Национального соревнований “Игры непокоренных” состоится с 00:00 до 22:00 23 апреля на ул. Крещатик.

Как сообщал УНН, сегодня движение транспорта на ул. Малоподвальной в городе Киев в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет закрыто .