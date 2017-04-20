21-24 апреля движение транспорта на ул.Трухановской и части ул.Крещатик будет запрещено

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12200 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72656 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137017 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109919 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112021 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109560 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102014 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106288 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102981 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148996 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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21-24 апреля движение транспорта на ул.Трухановской и части ул.Крещатик будет запрещено

21-24 апреля движение транспорта на ул.Трухановской и части ул.Крещатик будет запрещено

Киев  •  УНН

 • 16689 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. 21-24 апреля движение всех видов транспорта на ул.Трухановской и части ул.Крещатик будет запрещено, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“В связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований „Игры непокоренных“ будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул.Трухановской с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Майдана Независимости) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля. Соответствующее распоряжение КГГА № 466 подписал киевский городской председатель Виталий Кличко”, — говорится в сообщении.

Департаменту транспортной инфраструктуры поручено в установленном порядке разработать временную схему организации дорожного движения на период проведения мероприятий, а также внести изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно. Кроме того, коммунальному предприятию “Киевтранспарксервис” поручено в случае необходимости приостановить парковку и стоянку на указанных улицах на время проведения мероприятий.

Отмечено также, что спортивную часть мероприятия запланировано провести с 00:00 до 17:00 22 апреля на ул.Трухановской, торжественная часть мероприятия — концерт Национального соревнований “Игры непокоренных” состоится с 00:00 до 22:00 23 апреля на ул. Крещатик.

Как сообщал УНН, сегодня движение транспорта на ул. Малоподвальной в городе Киев в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет закрыто .

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