21-24 квітня рух транспорту на вул.Труханівській і частині вул.Хрещатик буде заборонено
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. 21-24 квітня рух усіх видів транспорту на вул. Труханівській і частині вул. Хрещатик буде заборонено, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“У зв’язку з проведенням у Києві Національних спортивних змагань „Ігри нескорених“ буде заборонено рух усіх видів транспорту в місцях проведення заходів на вул. Труханівській із 00:00 до 17:00 22 квітня та на вул. Хрещатик (від вул. Б. Хмельницького до Майдану Незалежності) з 12:00 21 квітня до 06:00 24 квітня. Відповідне розпорядження КМДА № 466 підписав Київський міський голова Віталій Кличко”, — йдеться в повідомленні.
Департаменту транспортної інфраструктури доручено в установленому порядку розробити тимчасову схему організації дорожнього руху на період проведення заходів, а також внести зміни у роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково. Окрім того, комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” доручено в разі необхідності призупинити паркування та стоянку на зазначених вулицях на час проведення заходів.
Зазначено також, що спортивну частину заходу заплановано провести з 00:00 до 17:00 22 квітня на вул. Труханівській, урочиста частина заходу — концерту Національних змагань “Ігри нескорених” відбудеться з 00:00 до 22:00 23 квітня на вул. Хрещатик.
Як повідомляв УНН, сьогодні рух транспорту на вул. Малопідвальній у місті Київ у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття буде закрито.