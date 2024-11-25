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20 видов копченых авторских колбас: на Полтавщине победители конкурса "Роби своє" масштабировали бизнес

20 видов копченых авторских колбас: на Полтавщине победители конкурса "Роби своє" масштабировали бизнес

Киев  •  УНН

 • 2593 просмотра

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Семейное предприятие с Полтавщины «Два Кума» выиграло грант от «МХП-Громаді» и расширило производство мясных деликатесов. Компания производит более 20 видов авторских копченых колбас и другие мясные продукты.

Более 10 лет назад Людмила Шевченко вместе с мужем и кумом основала торговую марку "Два Кума". Поскольку вместе долгое время дома выращивали свиней, то и бизнес по переработке мяса решили создать большой дружной семьей. С началом войны бизнес не закрыли, а наоборот, с увеличением возможностей расширили производство и прошли образовательный курс от "Дія. Бізнес". Последний выигранный грант - от Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Проект "Семейное крафтовое производство колбас, мясных деликатесов и домашних полуфабрикатов „Два Кума" стал победителем конкурса бизнес-идей "Роби своє" от "МХП-Громаді", передает УНН.

С начала войны мы выиграли гранты уже в 4 проектах, за эти средства приобрели оборудование, в частности для изготовления вареников и пельменей. Поскольку наши колбасы цельнокусовые, типа ветчины, то решили, что избыток мяса фаршевого типа можно пустить как раз на изготовление вареников и пельменей. За грантовые 100 тыс. грн от "Роби своє" приобрели фасовочно-упаковочную машину, чтобы ускорить упаковку и сделать ее более качественной

- комментирует Людмила.

Она также рассказала, что все рецепты их колбас, тушенок, пельменей, вареников и т.д. - авторские. Ассортимент "Два Кума" - это более 20 видов авторских копченых колбас, 10 видов печеных и копчено-вареных колбас, 8 видов сала, 5 видов субпродуктовых деликатесов и тому подобное. Война заставила коллектив расширять ассортимент и работать также и с автоклавом и делать тушенки для военных на передовую, потому что у каждого из работников производства кто-то на фронте.

"Во время войны мы создали рыбную колбасу "Русский военный корабль, иди". Сейчас она называется "Рыбка", ее любят те, кому по вкусу рыбные деликатесы. Также у нас есть "Москва пылает", она не менее популярна среди наших гостей. Работаем с курятиной, говядиной, свининой", - рассказывает женщина

По образованию Людмила - инженер, однако, чтобы быть более профессиональной в своем бизнесе, в свои 49 лет поступила в Полтавский государственный аграрный университет на специальность пищевых технологий. Убеждена, что рост объемов производства колбас и мясных деликатесов может стать дополнительным стимулом для развития сельского хозяйства в их регионе и обеспечит еще больший спрос на мясную продукцию.

По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александра Пахолюка, подобные проекты - это о людях, которые умеют трудиться, которые заботятся о своей общине и не опускают рук, когда сложно.

"Я искренне радуюсь, когда в нашем конкурсе бизнес-идей выигрывают те предприниматели, которые знают цену труду, которые целыми семьями вовлечены в собственное дело, которые прочно объединены общими ценностями, среди которых - остаться в своем селе или городке и делать все, чтобы здесь хотелось жить не только им, но и тем, кто рядом, - убежден Пахолюк.

Конкурс бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" предусматривает поддержку микропредпринимательства в малых городах и селах Украины. В этом году независимые эксперты выбрали 80 проектов-победителей среди 616 заявок из 15 областей Украины. Стоимость одного гранта - до 100 тыс. грн. На воплощение всех бизнес-идей направлено около 10 млн грн с учетом сборов и налогов.

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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