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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 11845 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 42689 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135166 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 152889 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124393 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120780 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157263 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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20 украинских паралимпийцев будут бороться за медали в Токио 31 августа

20 украинских паралимпийцев будут бороться за медали в Токио 31 августа

Киев  •  УНН

 • 17551 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. 31 августа на XVI летних Паралимпийских игр в Токио 2020 на старт выйдут 20 представителей Украины в индивидуальных видах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Champion.com.ua.

Плавание

3:17 - личные соревнования, мужчины, 100 м вольным стилем, класс S12: Яременко Илья, Веракса Максим

3:24 - личные соревнования, женщины, 100 м вольным стилем, класс S12: Матло Ярина

3:28 - личные соревнования, мужчины, 200 м комплексом, класс SМ14: Крайник Василий

3:56 - личные соревнования, мужчины, 50 м брассом, класс SВ2: Дворский Юрий

4:07 - личные соревнования, женщины, 50 м брассом, класс SВ3: Свидерская Ольга, Вербовая Марина

4:16 - личные соревнования, мужчины, 50 м вольным стилем, класс S7: Богодайко Евгений, Трусов Андрей

4:26 - личные соревнования, женщины, 100 м вольным стилем, класс S7: Мерешко Елизавета

4:33 - личные соревнования, мужчины, 100 м баттерфляем, класс S10: Крипак Максим

Стрельба

3:30 - личные соревнования, женщины, пистолет 10 м, квалификация, класс SH1: Ляху Ирина

7:00 - личные соревнования, мужчины, пистолет 10 м, квалификация, класс SH1: Денисюк Алексей

Настольный теннис

4:00 - командные соревнования, мужчины, 1/8 финала, класс 9-10: Украина - Италия

13:30 - командные соревнования, мужчины, 1/4 финала, класс 3: Украина - Чехия

Легкая атлетика

4:38 - личные соревнования, женщины, бег на 110 м, квалификация, класс Т13: Аджаметова Лейля

13:05 - личные соревнования, мужчины, толкание ядра, финал, класс F20: Коваль Максим, Яровой Александр

15:45 - личные соревнования, женщины, бег на 400 м, финал, класс Т37: Терех Алина, Кобзарь Наталья

Велоспорт

7:47 - личные соревнования, мужчины, финал, класс С5: Дементьев Егор

Дополнение

Украина досталась к отметке в 50 медалей на Паралимпийских Играх в Токио.

Украинские Национальные Новости

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