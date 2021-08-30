20 украинских паралимпийцев будут бороться за медали в Токио 31 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. 31 августа на XVI летних Паралимпийских игр в Токио 2020 на старт выйдут 20 представителей Украины в индивидуальных видах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Champion.com.ua.
Плавание
3:17 - личные соревнования, мужчины, 100 м вольным стилем, класс S12: Яременко Илья, Веракса Максим
3:24 - личные соревнования, женщины, 100 м вольным стилем, класс S12: Матло Ярина
3:28 - личные соревнования, мужчины, 200 м комплексом, класс SМ14: Крайник Василий
3:56 - личные соревнования, мужчины, 50 м брассом, класс SВ2: Дворский Юрий
4:07 - личные соревнования, женщины, 50 м брассом, класс SВ3: Свидерская Ольга, Вербовая Марина
4:16 - личные соревнования, мужчины, 50 м вольным стилем, класс S7: Богодайко Евгений, Трусов Андрей
4:26 - личные соревнования, женщины, 100 м вольным стилем, класс S7: Мерешко Елизавета
4:33 - личные соревнования, мужчины, 100 м баттерфляем, класс S10: Крипак Максим
Стрельба
3:30 - личные соревнования, женщины, пистолет 10 м, квалификация, класс SH1: Ляху Ирина
7:00 - личные соревнования, мужчины, пистолет 10 м, квалификация, класс SH1: Денисюк Алексей
Настольный теннис
4:00 - командные соревнования, мужчины, 1/8 финала, класс 9-10: Украина - Италия
13:30 - командные соревнования, мужчины, 1/4 финала, класс 3: Украина - Чехия
Легкая атлетика
4:38 - личные соревнования, женщины, бег на 110 м, квалификация, класс Т13: Аджаметова Лейля
13:05 - личные соревнования, мужчины, толкание ядра, финал, класс F20: Коваль Максим, Яровой Александр
15:45 - личные соревнования, женщины, бег на 400 м, финал, класс Т37: Терех Алина, Кобзарь Наталья
Велоспорт
7:47 - личные соревнования, мужчины, финал, класс С5: Дементьев Егор
Дополнение
Украина досталась к отметке в 50 медалей на Паралимпийских Играх в Токио.