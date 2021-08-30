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17 березня, 19:38 • 97016 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 120873 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 176325 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153688 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 153262 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161872 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178951 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150221 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159366 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176113 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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20 українських паралімпійців змагатимуться за медалі в Токіо 31 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. 31 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 20 представників України в індивідуальних видах. Про це інформує УНН з посиланням на Champion.com.ua.

Плавання

03:17 - особисті змагання, чоловіки, 100 м вільним стилем, клас S12: Яременко Ілля, Веракса Максим

03:24 - особисті змагання, жінки, 100 м вільним стилем, клас S12: Матло Ярина

03:28 - особисті змагання, чоловіки, 200 м комплексом, клас SМ14: Крайник Василь

03:56 - особисті змагання, чоловіки, 50 м брасом, клас SВ2: Дворський Юрій

04:07 - особисті змагання, жінки, 50 м брасом, клас SВ3: Свідерська Ольга, Вербова Марина

04:16 - особисті змагання, чоловіки, 50 м вільним стилем, клас S7: Богодайко Євгеній, Трусов Андрій

04:26 - особисті змагання, жінки, 100 м вільним стилем, клас S7: Мерешко Єлизавета

04:33 - особисті змагання, чоловіки, 100 м батерфляєм, клас S10: Крипак Максим

Стрільба

03:30 - особисті змагання, жінки, пістолет 10 м, кваліфікація, клас SH1: Ляху Ірина

07:00 - особисті змагання, чоловіки, пістолет 10 м, кваліфікація, клас SH1: Денисюк Олексій

Настільний теніс

04:00 - командні змагання, чоловіки, 1/8 фіналу, клас 9-10: Україна - Італія

13:30 - командні змагання, чоловіки, 1/4 фіналу, клас 3: Україна - Чехія

Легка атлетика

04:38 - особисті змагання, жінки, біг на 110 м, кваліфікація, клас Т13: Аджаметова Лейля

13:05 - особисті змагання, чоловіки, штовхання ядра, фінал, клас F20: Коваль Максим, Яровий Олександр

15:45 - особисті змагання, жінки, біг на 400 м, фінал, клас Т37: Терех Аліна, Кобзар Наталія

Велоспорт

07:47 - особисті змагання, чоловіки, фінал, клас С5: Дементьєв Єгор

Доповнення

Україна дісталася до позначки у 50 медалей на Паралімпійських Іграх у Токіо.

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