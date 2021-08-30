20 українських паралімпійців змагатимуться за медалі в Токіо 31 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. 31 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 20 представників України в індивідуальних видах. Про це інформує УНН з посиланням на Champion.com.ua.
Плавання
03:17 - особисті змагання, чоловіки, 100 м вільним стилем, клас S12: Яременко Ілля, Веракса Максим
03:24 - особисті змагання, жінки, 100 м вільним стилем, клас S12: Матло Ярина
03:28 - особисті змагання, чоловіки, 200 м комплексом, клас SМ14: Крайник Василь
03:56 - особисті змагання, чоловіки, 50 м брасом, клас SВ2: Дворський Юрій
04:07 - особисті змагання, жінки, 50 м брасом, клас SВ3: Свідерська Ольга, Вербова Марина
04:16 - особисті змагання, чоловіки, 50 м вільним стилем, клас S7: Богодайко Євгеній, Трусов Андрій
04:26 - особисті змагання, жінки, 100 м вільним стилем, клас S7: Мерешко Єлизавета
04:33 - особисті змагання, чоловіки, 100 м батерфляєм, клас S10: Крипак Максим
Стрільба
03:30 - особисті змагання, жінки, пістолет 10 м, кваліфікація, клас SH1: Ляху Ірина
07:00 - особисті змагання, чоловіки, пістолет 10 м, кваліфікація, клас SH1: Денисюк Олексій
Настільний теніс
04:00 - командні змагання, чоловіки, 1/8 фіналу, клас 9-10: Україна - Італія
13:30 - командні змагання, чоловіки, 1/4 фіналу, клас 3: Україна - Чехія
Легка атлетика
04:38 - особисті змагання, жінки, біг на 110 м, кваліфікація, клас Т13: Аджаметова Лейля
13:05 - особисті змагання, чоловіки, штовхання ядра, фінал, клас F20: Коваль Максим, Яровий Олександр
15:45 - особисті змагання, жінки, біг на 400 м, фінал, клас Т37: Терех Аліна, Кобзар Наталія
Велоспорт
07:47 - особисті змагання, чоловіки, фінал, клас С5: Дементьєв Єгор
Доповнення
Україна дісталася до позначки у 50 медалей на Паралімпійських Іграх у Токіо.