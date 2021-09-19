19 сентября в Украине празднуют Всенародный День Отца и День работника леса

День работника леса

Традиционно в третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают люди, которые заботятся о лесных богатствах Украины — День работника леса.

Лесное хозяйство Украины всегда было и остается приоритетной составляющей народнохозяйственного комплекса государства, основой экономической стабильности, залогом экологической безопасности и охраны окружающей среды. Лес — это бесценный дар, настоящий, живой клад нашей земли. Лес — это душа всей планеты. Его рациональное и разумное использование дарит людям тепло и уют, а бесконтрольная вырубка леса несет в себе значительные проблемы, которые могут коснуться практически всех.

Люди, которые профессионально стоят на страже гармонии и порядка в лесном хозяйстве, давно и справедливо заслуживают глубокого уважения и высокого авторитета.

Не стоит забывать, что забота и сохранение природного национального сокровища наша общая обязанность, а не только профессиональный долг лесничества.

Всенародный День отца

В Украине отмечают Всенародный День отца. Это праздник в честь отцов возник по инициативе ряда общественных организаций. В Украине статуса официального оно не имеет. Сейчас День Отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня или третье воскресенье сентября.

Инициаторами праздника выступили МОО “Международный Центр отцовства” и Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного родительства при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. 18 сентября 2009 на совместной пресс-конференции было объявлено, что каждое третье воскресенье первого осеннего месяца (сентября) становится датой, когда украинское общество выражает свое особое почитание общечеловеческим семейным и государственным ценностям и отмечает национальный праздник Всенародный День отца. В 2021 году праздник приходится именно на 19 сентября.

Напомним, что Международный День Отца в мире и Украине празднуют в третье воскресенье июня. Эта традиция зародилась в США в 1966 году. И сегодня День отца отмечают во многих странах. Великобритания и территории Соединенного Королевства, Канада, Япония, Франция и Ирландия, как и многие страны, присоединились к международной инициативе отмечать День Отца в третье воскресенье июня. Испания, Португалия, Италия, Швейцария и ряд других стран отмечают День отца 19 марта. В Польше и Никарагуа дата празднования 23 июня. Люксембург чтит отцов 7 октября.

В Украине, кроме международного, существует еще и неофициальный день памяти отца — в сентябре. Традиционные праздничные мероприятия в этот день подчеркивают важность роли отца семьи, родных и близких, для государства и общества в целом. Ведь именно отец остается лидером и опорой семьи. От отца дети получают не только любовь и поддержку, но и духовную установку на всю жизнь. Поэтому не забудьте поздравить сегодня своих пап с праздником.

Религиозный праздник

19 сентября православная церковь чтит Архистратига Михаила и вспоминает чудо в городке Хонех, что произошло в 4 веке н.э. Церковное название праздника — воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех.

В народе 19 сентября называют проще — Михайлов день, Михайлово чудо.

По преданию в этот день Архангел Михаил ответил на молитвы пономаря Архипа и спас церковь Архистратига Михаила от затопления. Чудо было настолько впечатляющим, что воспоминание о нем сохранился до сих пор.

В воскресенье, 19 сентября, именины отмечают владельцы таких имен Всеволод, Денис, Кирилл, Макар, Давид, Андрей, Дмитрий, Константин, Иван и Михаил.