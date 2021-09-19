19 сентября в Украине празднуют Всенародный День Отца и День работника леса

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113693 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126463 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110554 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109268 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137973 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121699 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161426 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143252 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179631 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172987 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 29071 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 41378 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 45939 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 76847 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 35959 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 126463 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137973 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304090 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270908 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255726 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113693 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121135 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161426 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118788 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118370 просмотра
Актуальное
19 сентября в Украине празднуют Всенародный День Отца и День работника леса

19 сентября в Украине празднуют Всенародный День Отца и День работника леса

Киев  •  УНН

 • 163731 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19 сентября, в Украине отмечают День работника леса. В свою очередь в мире отмечают Всенародный День Отца, а верующие отмечают воспоминание чуда Архистратига Михаила, пишет УНН.

День работника леса

Традиционно в третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают люди, которые заботятся о лесных богатствах Украины — День работника леса.

Лесное хозяйство Украины всегда было и остается приоритетной составляющей народнохозяйственного комплекса государства, основой экономической стабильности, залогом экологической безопасности и охраны окружающей среды. Лес — это бесценный дар, настоящий, живой клад нашей земли. Лес — это душа всей планеты. Его рациональное и разумное использование дарит людям тепло и уют, а бесконтрольная вырубка леса несет в себе значительные проблемы, которые могут коснуться практически всех.

Люди, которые профессионально стоят на страже гармонии и порядка в лесном хозяйстве, давно и справедливо заслуживают глубокого уважения и высокого авторитета.

Не стоит забывать, что забота и сохранение природного национального сокровища наша общая обязанность, а не только профессиональный долг лесничества.

Всенародный День отца

В Украине отмечают Всенародный День отца. Это праздник в честь отцов возник по инициативе ряда общественных организаций. В Украине статуса официального оно не имеет. Сейчас День Отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня или третье воскресенье сентября.

Инициаторами праздника выступили МОО “Международный Центр отцовства” и Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного родительства при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. 18 сентября 2009 на совместной пресс-конференции было объявлено, что каждое третье воскресенье первого осеннего месяца (сентября) становится датой, когда украинское общество выражает свое особое почитание общечеловеческим семейным и государственным ценностям и отмечает национальный праздник Всенародный День отца. В 2021 году праздник приходится именно на 19 сентября.

Напомним, что Международный День Отца в мире и Украине празднуют в третье воскресенье июня. Эта традиция зародилась в США в 1966 году. И сегодня День отца отмечают во многих странах. Великобритания и территории Соединенного Королевства, Канада, Япония, Франция и Ирландия, как и многие страны, присоединились к международной инициативе отмечать День Отца в третье воскресенье июня. Испания, Португалия, Италия, Швейцария и ряд других стран отмечают День отца 19 марта. В Польше и Никарагуа дата празднования 23 июня. Люксембург чтит отцов 7 октября.

В Украине, кроме международного, существует еще и неофициальный день памяти отца — в сентябре. Традиционные праздничные мероприятия в этот день подчеркивают важность роли отца семьи, родных и близких, для государства и общества в целом. Ведь именно отец остается лидером и опорой семьи. От отца дети получают не только любовь и поддержку, но и духовную установку на всю жизнь. Поэтому не забудьте поздравить сегодня своих пап с праздником.

Религиозный праздник

19 сентября православная церковь чтит Архистратига Михаила и вспоминает чудо в городке Хонех, что произошло в 4 веке н.э. Церковное название праздника — воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех.

В народе 19 сентября называют проще — Михайлов день, Михайлово чудо.

По преданию в этот день Архангел Михаил ответил на молитвы пономаря Архипа и спас церковь Архистратига Михаила от затопления. Чудо было настолько впечатляющим, что воспоминание о нем сохранился до сих пор.

В воскресенье, 19 сентября, именины отмечают владельцы таких имен Всеволод, Денис, Кирилл, Макар, Давид, Андрей, Дмитрий, Константин, Иван и Михаил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы