19 вересня в Україні святкують Всенародний День Батька та День працівника лісу

День працівника лісу

Традиційно в третю неділю вересня своє професійне свято відзначають люди, які піклуються про лісові багатства України — День працівника лісу.

Лісове господарство України завжди було і залишається пріоритетною складовою народногосподарського комплексу держави, основою економічної стабільності, запорукою екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища. Ліс — це безцінний дар, справжній, живий скарб нашої землі. Ліс — це душа всієї планети. Його раціональне і розумне використання дарує людям тепло і затишок, а безконтрольна вирубка лісу несе в собі значні проблеми, які можуть торкнутися практично всіх.

Люди, які професійно стоять на сторожі гармонії і порядку в лісовому господарстві, давно і справедливо заслуговують глибокої поваги і високого авторитету.

Не варто забувати, що турбота та збереження природного національного скарбу наш спільний обов’язок, а не тільки професійний обов’язок лісництва.

День батька

В Україні відзначають Всенародний День батька. Це свято на честь татусів виникло за ініціативою низки громадських організацій. В Україні статусу офіційного воно не має. Наразі День Батька в Україні відзначають у третю неділю червня або третю неділю вересня.

Ініціаторами свята виступили МГО “Міжнародний Центр Батьківства” та Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім’ї та відповідального батьківства за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. 18 вересня 2009 року на спільній пресконференції було оголошено, що кожна третя неділя першого осіннього місяця (вересня) стає датою, коли українське суспільство виказує своє особливе шанування загальнолюдським сімейним і державним цінностям і відзначає національне свято Всенародний День батька. У 2021 році свято припадає саме на 19 вересня.

Нагадаємо, що Міжнародний День Батька у світі та Україні святкують у третю неділю червня. Ця традиція зародилася у США у 1966 році. І на сьогодні День батька відзначають у багатьох країнах. Великобританія і території Сполученого Королівства, Канада, Японія, Франція та Ірландія, як і багато країн, приєдналися до міжнародної ініціативи відзначати День Батька у третю неділю червня. Іспанія, Португалія, Італія, Швейцарія та низка інших країн відзначають День батька 19 березня. У Польщі та Нікарагуа дата святкування 23 червня. Люксембург вшановує татусів 7 жовтня.

В Україні, окрім міжнародного, існує ще й неофіційний день вшанування батька — у вересні. Традиційні святкові заходи у цей день підкреслюють важливість ролі батька для сім’ї, рідних і близьких, для держави і суспільства в цілому. Бо саме батько залишається лідером і опорою сім’ї. Від батька діти отримують не тільки любов і підтримку, а й духовну настанову на усе життя. Тому не забудьте привітати сьогодні своїх татусів зі святом.

Релігійне свято

19 вересня православна церква шанує Архистратига Михаїла та згадує чудо у містечку Хонех, що сталося у 4 столітті н.е. Церковна назва свята — спогади чуда Архистратига Михаїла в Хонех.

У народі 19 вересня називають простіше — Михайлів день, Михайлове чудо.

За переданнями цього дня Архангел Михаїл відповів на молитви пономаря Архипа та врятував церкву Архистратига Михаїла від затоплення. Диво було настільки вражаючим, що спогад про нього зберігся і до сьогодні.

У неділю, 19 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван та Михайло.​