19 апреля: в мире отмечают День велосипеда в честь основателя ЛСД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В этот день, 19 апреля, в мире отмечают День велосипеда, День владельцев домашних животных, День чеснока или Чесночный день. Об этих и другие праздники пишет УНН.
Праздники
День Велосипеда — отмечается в память о 19 апреля 1943 года, когда швейцарский химик Альберт Хофман намеренно, первый из людей, принял 250 мкг ЛСД.
Менее чем через час после приема препарата Хофман почувствовал внезапную и интенсивную смену в мировосприятии. Опасаясь, что заболел, Хофман поехал из лаборатории домой на велосипеде. Во время поездки его состояние резко ухудшилось, появилось чувство тревоги, различный бред. Хофману казалось, что его соседка — злая ведьма, а окружающие предметы покрылись цветными пятнами.
22 апреля он написал о своем эксперименте, а позже поместил эту заметку в свою книгу “ЛСД — мой сложное дитя” (англ. LSD: My Problem Child).
В частности, 19 апреля отмечается День владельцев домашних животных. Эта дата идет сразу после Дня независимости владельцев домашних животных, который отмечается 18 апреля. Идея этого праздника в том, что владельцы домашних животных имеют право хотя бы один день в году быть независимыми от своих воспитанников.
В День владельцев домашних животных имеет целью привлечь внимание хозяй собак, кошек, рыбок и других живых существ с правилами обращения с животными, заботой за ними и тому подобного.
19 апреля каждого года в США отмечают нетипичное праздник — День чеснока (или Чесночный день).
Чеснок — это очень полезная и незаменимая растение семейства луковых, которую выращивают повсюду. Чеснок отличается пикантным вкусом и выраженным ароматом, который не спутать ни с чем другим. Кроме служения в кулинарии, чеснок также выполняет роль медицинского помощника: растение обладает противовирусным и иммуностимулирующим действием, помогает при колите, гипертонии, нормализует уровень холестерина и тому подобное. Чеснок содержит большое количество микроэлементов и витаминов, необходимых для организма.
Активное использование чеснока началось еще 5000 лет назад. Распространенное мнение о том, что запах растения отпугивает злую силу, поэтому головки чеснока нередко служили амулетом в наших прадедов.
Религиозные праздники
Верующие православной церкви 19 апреля чтят память святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, и мученика Иеремии Римского.
В этот день считается, что чем тише погода, тем лучшим будет урожай.
Именины
19 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Мефодий, Павел, Ярема, Евтихий, Севастьян, Григорий и Платонида.