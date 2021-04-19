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19 квітня: у світі відзначають День велосипеда на честь засновника ЛСД

19 квітня: у світі відзначають День велосипеда на честь засновника ЛСД

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У цей день, 19 квітня, у світі відзначають День велосипеда, День власників домашніх тварин, День часнику або Часниковий день. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

День Велосипеда — відзначається в пам’ять про 19 квітня 1943, коли швейцарський хімік Альберт Гофман навмисно, перший із людей, прийняв 250 мкг ЛСД.

Менш ніж за годину після прийому препарату Гофман відчув раптову й інтенсивну зміну в світосприйнятті. Побоюючись, що захворів, Гофман поїхав із лабораторії додому на велосипеді. Під час поїздки його стан різко погіршився, з’явилося відчуття тривоги, різні марення. Гофману ввижалося, що його сусідка — зла відьма, а навколишні предмети покрилися кольоровими плямами.

22 квітня він написав про свій експеримент, а пізніше помістив цю замітку до своєї книги “ЛСД — моє складне дитя” (англ. LSD: My Problem Child).

Зокрема, 19 квітня відзначається День власників домашніх тварин. Ця дата йде одразу після Дня незалежності власників домашніх тварин, який відзначається 18 квітня. Ідея цього свята в тому, що власники домашніх тварин мають право хоча б один день на рік бути незалежними від своїх вихованців.

У День власників домашніх тварин має на меті привернути увагу хозяїв собак, котів, рибок та інших живих істот до правил поведінки з тваринами, турботою за ними тощо.

19 квітня кожного року в США відзначають нетипове свято — День часнику (або Часниковий день).

Часник — це дуже корисна та незамінна рослина родини цибулевих, яку вирощують всюди. Часник відрізняється пікантним смаком та вираженим ароматом, який не сплутати ні з чим іншим. Окрім слугування в кулінарії, часник також виконує роль медичного помічника: рослина має противірусну та імуностимулюючу дію, допомагає при коліті, гіпертонії, нормалізує рівень холестерину тощо. Часник містить велику кількість мікроелементів та вітамінів, необхідних для організму.

Активне використання часнику розпочалось ще 5 тисяч років тому. Поширена думка про те, що запах рослини відлякує злу силу, тому голівки часнику нерідко слугували амулетом у наших прадідів.

Релігійні свята

Віряни православної церкви 19 квітня вшановують пам’ять святого Євтихія, архієпископа Константинопольського, і мученика Єремії Римського.

В цей день вважається, що чим тихіша погода, тим кращим буде урожай.

Іменини

19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Павло, Ярема, Євтихій, Севастян, Григорій та Платонида.

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