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17 мая: какие сегодня праздники

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией и День пульмонолога. Об этом пишет УНН.

17 мая: какие сегодня праздники

Праздники

Праздновался ежегодно 17 мая с 1969 в честь основания Международного телекоммуникационного союза и подписания первой международной телеграфной конвенции в 1865.

В ноябре 2005 Всемирный саммит по вопросам информационного общества (ВВУИО) призвал Генеральную Ассамблею ООН объявить 17 мая Всемирным днем информационного общества, чтобы подчеркнуть важность информационно-коммуникационных технологий и широкого круга вопросов информационного общества, поднятых ВВУИО. Генеральная асомблея в марте 2006 приняла резолюцию (A / RES / 60/252), которая определила, что Всемирный день информационного общества будет праздноваться ежегодно 17 мая.

В ноябре 2006 Полномочная конференция Международного телекоммуникационного союза в Анталии, Турция, решила праздновать оба праздника 17 мая как Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества.

17 мая 2017 по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

Артериальная гипертония вместе с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями занимает первое место в мире и Украине по показателям смертности. Повышенное артериальное давление, или артериальная гипертензия, является весомым фактором развития инфаркта миокарда и инсульта. Более 1500000000. Человек на Земле страдают этим коварное заболевание, причем почти 45% из них даже не знают, что имеют повышенное артериальное давление.

По оценкам ВОЗ, 17500000. Человек ежегодно умирают от инфаркта миокарда и инсульта. Однако ученые доказали, что 80% таких смертей можно избежать.

Профессиональный праздник “День пульмонолога” врачи-пульманологии отмечают 17 мая. Пульмонологи — это врачи-терапевты, специализирующихся в диагностике и лечении заболеваний дыхательной системы нашего организма. Хороший пульмонолог всегда знает, что сложности с легкими могут быть слишком тяжелыми, поэтому всегда внимательно проводит обследование каждого пациента.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня 17 мая верующие чтят память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В древности в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и достаточный. В это время зеленеет дуб, зацветает вишня, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Алвиан, Антоний, Афанасий, Афродисий, Валериан, Исаакий (Исаакий, Исаак, Исаак), Кирилл, Климент (Климент, Клемент), Лазарь, Леонтий, Макров, Мелд, Мария, Никита, Никифор, Пелагея (Пелагия), Сильван (Силуан Силуан), Эразм, Мирослава, Славомир, Бруно.

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