17 травня: які сьогодні свята

Свята

Святкувався щорічно 17 травня з 1969 на відзнаку заснування Міжнародного телекомунікаційного союзу і підписання Першої міжнародної телеграфної конвенції в 1865.

В листопаді 2005 Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства (ВСІС) закликав Генеральну Асамблею ООН проголосити 17 травня Всесвітнім днем інформаційного суспільства, щоб наголосити на важливості інформаційно-комунікаційних технологій і широкого кола питань інформаційного суспільства, піднятих ВСІС. Генеральна асомблея в березні 2006 прийняла резолюцію (A/RES/60/252) яка визначила, що Всесвітній день інформаційного суспільства буде святкуватися щорічно 17 травня.

В листопаді 2006 Повноважна конференція Міжнародного телекомунікаційного союзу в Анталії, Туреччина, вирішила святкувати обидва свята 17 травня як Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства.

17 травня 2017 року за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я проводиться Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.

Артеріальна гіпертонія разом з іншими серцево-судинними захворюваннями посідає перше місце у світі та Україні за показниками смертності. Підвищений артеріальний тиск, або артеріальна гіпертензія, є найвагомішим чинником розвитку інфаркту міокарда та інсульту. Понад 1,5 млрд. людей на Землі страждають на це підступне захворювання, причому майже 45% з них навіть не знають, що мають підвищений артеріальний тиск.

За оцінками ВООЗ, 17,5 млн. осіб щороку помирають від інфаркту міокарда та інсульту. Однак вчені довели, що 80% таких смертей можна уникнути.

Професійне свято “День пульмонолога” лікарі-пульманології відзначають 17 травня. Пульмонологи — це лікарі-терапевти, які спеціалізуються в діагностиці та лікуванні захворювань дихальної системи нашого організму. Хороший пульмонолог завжди знає, що складнощі з легенями можуть бути надто тяжкими, тому завжди уважно проводить обстеження кожного пацієнта.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні 17 травня віряни вшановують пам’ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської. У давнину у цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на Пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Алвіан, Антоній, Панас, Афродисій, Валеріан, Ісаакій (Ісакій, Ісак, Ісаак), Кирило, Климент (Климентій, Клемент), Лазар, Леонтій, Макровій, Мелд, Марія, Микита, Никифор, Пелагея (Пелагія), Сильван (Силуан, Силуян), Еразм, Мирослава, Славомир, Бруно.