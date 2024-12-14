166 боевых столкновений с начала суток: где горячее всего на фронте
Киев • УНН
Враг наносит многочисленные авиаудары и артиллерийские обстрелы по украинским позициям.
По состоянию на 16 часов на фронте с начала суток состоялось 166 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.
Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.
"Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Гута Студенецкая, Галагановка, Бериловка, Николаевка, Тимоновичи Черниговской области; Дмитровка Сумской области. Авиаудар был нанесен по населенному пункту Александровка Черниговской области", - говорится в сводке Генштаба.
На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе Лозовой.
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На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Першотравневое, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка и Терны. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового на Северском направлении. Силами обороны успешно отражено восемь вражеских атак, три боестолкновения продолжаются. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки.
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На Торецком направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же, враг нанес авиаудары шестью КАБ по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд и Новооленевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 28 раз в сторону населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. Девятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.
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На Времовском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Новоандреевка; до сих пор идут 11 боестолкновений, к тому же противник сбросил на районы Темировки и Новополя две управляемые авиационные бомбы.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.
Малая Токмачка и Роботино подверглись ударам авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.
На Курском направлении с начала суток состоялось 45 боестолкновений, 26 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив десять управляемых бомб и совершил 212 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам рф и позициям наших защитников.
На остальных направлениях - без особых изменений.