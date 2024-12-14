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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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166 боевых столкновений с начала суток: где горячее всего на фронте

166 боевых столкновений с начала суток: где горячее всего на фронте

Киев  •  УНН

 • 4040 просмотра

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Враг наносит многочисленные авиаудары и артиллерийские обстрелы по украинским позициям.

По состоянию на 16 часов на фронте с начала суток состоялось 166 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

"Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Гута Студенецкая, Галагановка, Бериловка, Николаевка, Тимоновичи Черниговской области; Дмитровка Сумской области. Авиаудар был нанесен по населенному пункту Александровка Черниговской области", - говорится в сводке Генштаба.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе Лозовой.

ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки14 дек. 2024, 05:34 • 19416 просмотров

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Першотравневое, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка и Терны. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового на Северском направлении. Силами обороны успешно отражено восемь вражеских атак, три боестолкновения продолжаются. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки.

Шокирующие кадры с дрона: военные показали, как сейчас выглядит Торецк10 дек. 2024, 12:08 • 16520 просмотров

На Торецком направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же, враг нанес авиаудары шестью КАБ по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд и Новооленевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 28 раз в сторону населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. Девятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На фронте произошло уже 140 боев: Генштаб заявляет о сложной ситуации на Кураховском направлении11 дек. 2024, 14:56 • 17933 просмотра

На Времовском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Новоандреевка; до сих пор идут 11 боестолкновений, к тому же противник сбросил на районы Темировки и Новополя две управляемые авиационные бомбы.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.

Малая Токмачка и Роботино подверглись ударам авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

На Курском направлении с начала суток состоялось 45 боестолкновений, 26 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив десять управляемых бомб и совершил 212 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам рф и позициям наших защитников.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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