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ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки

ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки

Киев  •  УНН

 • 4649 просмотра

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За минувшие сутки российские захватчики потеряли 1040 военных, 2 танка и 24 артиллерийские системы. Общие потери личного состава рф с начала войны достигли 761 160 человек.

За сутки захватчики потеряли 1040 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 14.12.24:

- Личный состав: 761 160 (+1040).

- Танки: 9539 (+2).

- Бронированные боевые машины: 19675.

- Артиллерийские системы: 21102 (+24).

- РСЗВ: 1253.

- Средства ППО: 1023.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20229 (+53).

- Крылатые ракеты: 2861.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 31217 (+40).

- Специальная техника: 3644 (+2).

190 боевых столкновений на фронте: где враг сосредотачивает наибольшие силы - Генштаб13 дек. 2024, 23:31 • 9814 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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