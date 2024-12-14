ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки российские захватчики потеряли 1040 военных, 2 танка и 24 артиллерийские системы. Общие потери личного состава рф с начала войны достигли 761 160 человек.
За сутки захватчики потеряли 1040 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 14.12.24:
- Личный состав: 761 160 (+1040).
- Танки: 9539 (+2).
- Бронированные боевые машины: 19675.
- Артиллерийские системы: 21102 (+24).
- РСЗВ: 1253.
- Средства ППО: 1023.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20229 (+53).
- Крылатые ракеты: 2861.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 31217 (+40).
- Специальная техника: 3644 (+2).
190 боевых столкновений на фронте: где враг сосредотачивает наибольшие силы - Генштаб13 дек. 2024, 23:31 • 9814 просмотров