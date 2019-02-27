16 боевиков ликвидированы в ходе ряда операций на западе Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. 16 боевиков признаны погибшими в результате последних операций, развернутых правительственными силами в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом сообщила армия страны в своем сегодняшнем заявлении, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
Подразделения спецназа начали штурм укрытий боевиков в некоторых районах Завала с воскресенья. К настоящему времени 16 повстанцев ликвидированы, отмечается в заявлении.
Согласно заявлению, операции будут продолжаться еще несколько дней.
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Боевики движения "Талибан", которые действуют в некоторых частях западной провинции Герат, никак не прокомментировали сообщение.
Как сообщал УНН, президент Афганистана Ашраф Гани выразил готовность предоставить возможность членам террористической организации "Талибан" открыть офис в стране.