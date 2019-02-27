16 бойовиків ліквідовані в ході ряду операцій на заході Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. 16 бойовиків визнані загиблими в результаті останніх операцій, розгорнутих урядовими силами в провінції Герат на заході Афганістану. Про це повідомила армія країни в своїй сьогоднішній заяві, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
Підрозділи спецназу почали штурм укриттів бойовиків в деяких районах Завалу з неділі. До теперішнього часу 16 повстанців ліквідовані, відзначається в заяві.
Згідно із заявою, операції триватимуть ще кілька днів.
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Бойовики руху "Талібан", які діють в деяких частинах західної провінції Герат, ніяк не прокоментували повідомлення.
Як повідомляв УНН, президент Афганістану Ашраф Гані висловив готовність надати можливість членам терористичної організації “Талібан” відкрити офіс в країні.