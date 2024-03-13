150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  105771 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  110752 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  112351 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  121285 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126629 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123262 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114540 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114409 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105368 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
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8 марта 2024, 12:44  •  189103 просмотра

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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  272321 просмотра

150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

150 единиц снегоуборочной техники активно работают в Киеве для обеспечения безопасных условий дорожного движения во время снегопадов, обрабатывая улицы и дороги противогололедными материалами.

Общество •   •  967 просмотра
150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани

На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе рязань вспыхнул пожар после того, как местные жители услышали взрывы.

Война •   •  3518 просмотра
Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Большинство жителей временно оккупированных рф территорий на юге Украины выступают против оккупации и отказываются участвовать в навязанных рф процессах, таких как "выборы" или получение российских документов.

Война •   •  5287 просмотра
Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

13 марта: День драгоценностей, Международный день победы каждой девушки

Сегодня, 13 марта, все ценители ювелирных изделий могут присоединиться к празднованию Дня драгоценностей. Событие было основано в США, и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

УНН Lite •   •  5368 просмотра
13 марта: День драгоценностей, Международный день победы каждой девушки

Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл заявил, что "слишком много времени" нужно для перенаправления средств от продажи футбольного клуба "Челси", принадлежащего российскому олигарху Роману Абрамовичу, на помощь жертвам российского вторжения в Украину.

Война •   •  11356 просмотра
Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

В США за почти 70 лет две влиятельные политические фигуры начали первый повторный бой на президентских выборах.

политика •   •  9525 просмотра
Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств

13 марта на Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств, среди которых "Видавництво Старого Лева", "Навчальна книга - Богдан", CP Publishing, АССА, "Тяначу", "Ранок", "Наш формат" и SNOWDROP, в рамках которого состоится панельная дискуссия на тему "Power of people" с участием выдающихся украинских деятелей культуры.

Культура •   •  6720 просмотра
На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств

Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Заместитель Председателя НАПК обсудил с чешскими чиновниками сотрудничество в борьбе с коррупцией, в частности, вопросы идентификации активов, противодействия дезинформации, украинских беженцев и предотвращения коррупции, связанной с войной.

Общество •   •  12205 просмотра
Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

35-летний мужчина был арестован и взят под стражу на 60 суток за то, что стрелял из автомата Калашникова по жилому дому в Чугуеве Харьковской области, повредив окно квартиры.

Криминал и ЧП •   •  11183 просмотра
Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

Зафиксированы управляемые авиационные бомбы в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины информируют о пусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Донецкой области.

Война •   •  14080 просмотра
Зафиксированы управляемые авиационные бомбы в Донецкой области