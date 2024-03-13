150 единиц техники борются со снегом для безопасности на дорогах Киева

В Киеве работает 150 единиц снегоуборочной техники, чтобы избежать опасности на дорогах во время снежной погоды.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

В столице активно работает 150 единиц снегоуборочной техники, чтобы обеспечить безопасные условия на дорогах во время непогоды.

Дорожники оперативно обрабатывают улицы и дороги противогололедными материалами, помогая избежать опасности для водителей и пешеходов.

Тем временем специалисты "зеленстроев" и управляющих компаний обеспечивают безопасный путь во дворах и зеленых зонах города.

Просим участников дорожного движения быть внимательными и осторожными и учитывать погодные условия во время передвижения по городу - Киевская городская государственная администрация.

Напомним

13 марта в Киеве на дорогах возникла гололедица. Уровень опасности оценен как первый, обозначенный желтым цветом.

Снег и гололедица: в Киеве предупредили об ухудшении погодных условий