15 сентября отмечают Международный день демократии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сегодня, 15 сентября, отмечают Международный день демократии, День рождения Google, Международный день точки, День рождения Greenpeace, пишет УНН.
Международный день демократии
Демократия относится к универсальным и основных общечеловеческих ценностей и принципов Организации Объединенных Наций. Хотя в демократий и есть общие черты, но единой модели в мире не существует.
Эта форма правления известна в истории едва ли не раньше, чем другие формы политической организации общества. Государственные формы демократии были достаточно хорошо известны античному миру. В Древней Греции они на протяжении длительного времени чередовались с различными формами монократии (тирания, деспотиями), в Древнем Риме республиканская демократия в течение нескольких столетий предшествовала правлению монархического имперского типа. Затем было европейское Средневековье с его демократическими городами-государствами (Венеция, Женева, Лукка). О демократии писали Аристотель и Платон, Монтескье и Джон Лок, Руссо и Робеспьер.
День рождения Google
Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin), тогда еще 24-летние студенты Стэнфордского университета, зарегистрировали доменное имя "google.com" 15 сентября 1997. Само слово "google" возникло, по словам их создателей, когда один из друзей неправильно записал математический термин "googol" (гугол).
Сама компания Google Inc была основана 4 сентября 1998, офис располагался в городе Менло-Парк, Калифорния, США. Штаб-квартира корпорации расположена в Кремниевой долине, представительства компании также в Северной Америке, Европе и Азии.
Google управляет более миллионом серверов в центрах обработки данных во всем мире, прорабатывая более миллиарда поисковых запросов и 24 петабайт пользовательских данных каждый день. Быстрый рост Google с момента его основания привел к возникновению большого количества продукции, связанной непосредственно с главным продуктом компании - поисковой системой.
Религиозный праздник
15 сентября церковь чтит память мученика Мамонта, матери его Руфины и отца Федота. Знатных родителей святого за исповедание христианской веры бросили в тюрьму.
Во вторник, 15 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Альфред, Антон, Демид, Леонид, Иван, Федор, Федот, Феодосий, Филипп, Юлиан.