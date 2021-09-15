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15 вересня відзначають Міжнародний день демократії

15 вересня відзначають Міжнародний день демократії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сьогодні, 15 вересня, відзначають Міжнародний день демократії, День народження Google, Міжнародний день крапки, День народження екологічної організації Greenpeace, пише УНН.

Міжнародний день демократії

Демократія належить до універсальних і засадничих загальнолюдських цінностей і принципів Організації Об’єднаних Націй. Хоча у демократій і є загальні риси, але єдиної моделі у світі не існує.

Ця форма правління відома в історії чи не раніше, ніж інші форми політичної організації суспільства. Державні форми демократії були досить добре відомі античному світу. У Стародавній Греції вони упродовж тривалого часу чергувалися з різноманітними формами монократії (тираніями, деспотіями), в Стародавньому Римі республіканська демократія протягом декількох сторіч передувала правлінню монархічного імперського типу. Потім було європейське Середньовіччя з його демократичними містами-державами (Венеція, Женева, Лукка). Про демократію писали Арістотель і Платон, Монтеск’є і Джон Лок, Руссо і Робесп’єр.

День народження Google

Ларі Пейдж (Larry Page) і Сергій Брін (Sergey Brin), тоді ще 24-річні студенти Стенфордського університету, зареєстрували доменне ім’я “google.com” 15 вересня 1997 року. Саме слово “google” виникло, за словами їх творців, коли один з друзів неправильно записав математичний термін “googol” (гугол).

Сама компанія Google Inc була заснована 4 вересня 1998, офіс розташовувався в місті Менло-Парк, Каліфорнія, США. Штаб-квартира корпорації розташована в Кремнієвій долині, представництва компанії також є в Північній Америці, Європі та Азії.

Google керує понад мільйоном серверів у центрах опрацювання даних у всьому світі, опрацьовуючи більше мільярда пошукових запитів і 24 петабайт користувацьких даних щодня. Швидкий ріст Google з моменту його заснування призвів до виникнення великої кількості продукції, непов’язаної безпосередньо з головним продуктом компанії — пошуковою системою.

Релігійне свято

15 вересня церква вшановує пам’ять мученика Мамонта, матері його Руфіни та батька Федота. Знатних батьків святого за сповідання християнської віри кинули до в’язниці.

У вівторок, 15 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.

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