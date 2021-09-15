15 вересня відзначають Міжнародний день демократії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сьогодні, 15 вересня, відзначають Міжнародний день демократії, День народження Google, Міжнародний день крапки, День народження екологічної організації Greenpeace, пише УНН.
Міжнародний день демократії
Демократія належить до універсальних і засадничих загальнолюдських цінностей і принципів Організації Об’єднаних Націй. Хоча у демократій і є загальні риси, але єдиної моделі у світі не існує.
Ця форма правління відома в історії чи не раніше, ніж інші форми політичної організації суспільства. Державні форми демократії були досить добре відомі античному світу. У Стародавній Греції вони упродовж тривалого часу чергувалися з різноманітними формами монократії (тираніями, деспотіями), в Стародавньому Римі республіканська демократія протягом декількох сторіч передувала правлінню монархічного імперського типу. Потім було європейське Середньовіччя з його демократичними містами-державами (Венеція, Женева, Лукка). Про демократію писали Арістотель і Платон, Монтеск’є і Джон Лок, Руссо і Робесп’єр.
День народження Google
Ларі Пейдж (Larry Page) і Сергій Брін (Sergey Brin), тоді ще 24-річні студенти Стенфордського університету, зареєстрували доменне ім’я “google.com” 15 вересня 1997 року. Саме слово “google” виникло, за словами їх творців, коли один з друзів неправильно записав математичний термін “googol” (гугол).
Сама компанія Google Inc була заснована 4 вересня 1998, офіс розташовувався в місті Менло-Парк, Каліфорнія, США. Штаб-квартира корпорації розташована в Кремнієвій долині, представництва компанії також є в Північній Америці, Європі та Азії.
Google керує понад мільйоном серверів у центрах опрацювання даних у всьому світі, опрацьовуючи більше мільярда пошукових запитів і 24 петабайт користувацьких даних щодня. Швидкий ріст Google з моменту його заснування призвів до виникнення великої кількості продукції, непов’язаної безпосередньо з головним продуктом компанії — пошуковою системою.
Релігійне свято
15 вересня церква вшановує пам’ять мученика Мамонта, матері його Руфіни та батька Федота. Знатних батьків святого за сповідання християнської віри кинули до в’язниці.
У вівторок, 15 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.