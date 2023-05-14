15 мая: Международный день семьи и День перенесения мощей князей-страстотерпцев Бориса и Глеба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня, 15 мая, отмечаются Международный день семьи, День защиты климата. По церковному календарю сегодня День перенесения мощей князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, пишет УНН.
Международный день семьи и ежегодно 15 мая отмечают с 1993 года по инициативе ООН.
По определенным подсчетам считается, что, уделяя внимание работе, детям, домашним делам, своим хобби, интернету, телевизору, супруги наедине в сутки проводят всего лишь 4 минуты.
День был введен именно, чтобы привлечь внимание к проблемам современной семьи.
Также 15 мая отмечается Международный день защиты климата. Он призван привлечь внимание политиков и общественности к проблеме глобального потепления, разработки мероприятий по смягчению последствий климатических изменений.
Еще 15 мая – это Международный день тех, кто отказывается от военной службы по убеждениям совести, День нейлонового чулка.
По церковному календарю 15 мая - День перенесения мощей князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.
Борис и Глеб были младшими сыновьями Владимира Великого. Считается, что во время междоусобных войн за киевский престол были убиты по приказу своего старшего брата Святополка Окаянного, которого впоследствии сместил Ярослав Мудрый.
Мощи Бориса и Глеба находятся в Борисоглебском храме в Вышгороде. Канонизацией погибших братьев лично занимался Ярослав Мудрый.
Именины 15 мая празднуют Борис, Глеб, Давид, Роман, Афанасий, Зоя.