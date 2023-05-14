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15 травня: Міжнародний день сім’ї та День перенесення мощів князів-страстотерпців Бориса та Гліба

15 травня: Міжнародний день сім’ї та День перенесення мощів князів-страстотерпців Бориса та Гліба

Київ • УНН

 • 1050296 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні, 15 травня, відзначаються Міжнародний день сім’ї, День захисту клімату. За церковним календарем сьогодні День перенесення мощів князів-страстотерпців Бориса та Гліба, пише УНН.

Міжнародний день сім’ї щорічно 15 травня відзначають з 1993 року за ініціативи ООН.

За певними підрахунками вважається, що, приділяючи увагу роботі, дітям, домашнім справам, своїм хобі, інтернету, телевізору, подружжя наодинці на добу проводить всього лише 4 хвилини.

День було запроваджено саме, аби привернути увагу до проблем сучасної сім’ї.

Також 15 травня відзначається Міжнародний день захисту клімату. Він покликаний привернути увагу політиків та громадськості до проблеми глобального потепління, розробки заходів щодо пом’якшення наслідків кліматичних змін.

Ще 15 травня – це Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби за переконанням совісті, День нейлонової панчохи.

За церковним календарем 15 травня - День перенесення мощів князів-страстотерпців Бориса та Гліба.

Борис та Гліб були молодшими синами Володимира Великого. Вважається, що під час міжусобних воєн за київський престол були вбиті за наказом свого старшого брата Святополка Окаянного, якого згодом змістив Ярослав Мудрий.

Мощі Бориса та Гліба знаходяться у Борисоглібському храмі у Вишгороді. Канонізацією загиблих братів особисто займався Ярослав Мудрий.

Іменини 15 травня святкують Борис, Гліб, Давид, Роман, Панас, Зоя.

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