15 человек погибли, полмиллиона пострадали от ливней в Гватемале
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли в результате дюжины оползней, вызванных ливнями, выпавшими с начала мая в Гватемале, где пострадало более 500 000 человек, сообщили официальные лица. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Среди 15 погибших были женщина и шестеро ее детей, а также трое братьев, все несовершеннолетние.
Дожди, сопровождающиеся сильным ветром, повлекли за собой оползни, наводнения и разрушения инфраструктуры на больших участках территории центральноамериканской страны.
Были повреждены 930 домов, а также восемь школ, семь мостов и более 80 дорог.
Больше всего пострадали регионы, населенные преимущественно коренным населением, чьи общины наиболее уязвимы перед стихийными бедствиями.
Добавим
Почти 60% 17-миллионного населения Гватемалы живут в нищете. В прошлом году дожди унесли жизни 35 человек и коснулись почти каждого десятого гватемальца.