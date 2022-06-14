15 людей загинули, півмільйона постраждали від злив у Гватемалі

Деталі

Серед 15 загиблих були жінка та шестеро її дітей, а також троє братів, усі неповнолітні.

Дощі, що супроводжуються сильним вітром, спричинили зсуви, повені та руйнування інфраструктури на великих ділянках території центральноамериканської країни.

Було пошкоджено 930 будинків, а також вісім шкіл, сім мостів та понад 80 доріг.

Найбільше постраждали регіони, населені переважно корінним населенням, чиї громади найбільш уразливі перед стихійними лихами.

Додамо

Майже 60% 17-мільйонного населення Гватемали живуть у злиднях. Минулого року дощі забрали життя 35 людей і торкнулися майже кожного десятого гватемальця.