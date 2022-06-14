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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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15 людей загинули, півмільйона постраждали від злив у Гватемалі

15 людей загинули, півмільйона постраждали від злив у Гватемалі

Київ • УНН

 • 120927 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули внаслідок дюжини зсувів, викликаних зливами, які випали з початку травня у Гватемалі, де постраждало понад 500 000 людей, повідомили офіційні особи. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Серед 15 загиблих були жінка та шестеро її дітей, а також троє братів, усі неповнолітні.

Дощі, що супроводжуються сильним вітром, спричинили зсуви, повені та руйнування інфраструктури на великих ділянках території центральноамериканської країни.

Було пошкоджено 930 будинків, а також вісім шкіл, сім мостів та понад 80 доріг.

Найбільше постраждали регіони, населені переважно корінним населенням, чиї громади найбільш уразливі перед стихійними лихами.

Додамо

Майже 60% 17-мільйонного населення Гватемали живуть у злиднях. Минулого року дощі забрали життя 35 людей і торкнулися майже кожного десятого гватемальця.

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