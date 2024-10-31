145 боев за сутки: где на фронте горячее всего

На фронте за прошедшие сутки произошло 145 боев, больше всего - на Кураховском направлении, напряженная ситуация на Покровском направлении, где украинские воины останавливали штурмовые и наступательные действия врага в том числе в сторону Селидово, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 31 октября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением 11 ракет, а также 83 авиаудара, в частности, сбросил 146 КАБ. Кроме этого, совершил 5049 обстрелов, из них 137 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1618 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили один пункт управления, два средства ПВО, одну пушку на огневой позиции, два полевых склада боеприпасов, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре радиолокационные станции российских захватчиков.



Как сообщается, ситуация по направлениям такова:

Активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг один раз атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой, Кондрашовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Катериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве.

На Сиверском направлении украинские защитники отбили два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки. Активно применял для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На Ореховском и Торецком направлениях враг штурмовых действий не проводил, однако наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемыми авиабомбами, осуществили 133 артиллерийских обстрела территории рф", - говорится в сообщении.

Наши воины, как отмечали в Генштабе, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1310 оккупантов, 19 танков и 58 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага