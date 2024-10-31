Еще плюс 1310 оккупантов, 19 танков и 58 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов и уничтожили 19 танков. Также уничтожено 58 артиллерийских систем и другую военную технику противника.
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1310 оккупантов, 58 вражеских артсистем и 19 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 694 950 (+1310) человек,
- танков - 9156 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 18 450 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 20 013 (+58) ед,
- РСЗО - 1243 (+1) ед,
- средства ППО - 994 (+8) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84),
- крылатые ракеты - 2627 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) ед,
- специальная техника - 3570 (+3) ед.
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