Еще плюс 1310 оккупантов, 19 танков и 58 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1310 оккупантов, 58 вражеских артсистем и 19 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 694 950 (+1310) человек,

танков - 9156 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 18 450 (+17) ед,

артиллерийских систем - 20 013 (+58) ед,

РСЗО - 1243 (+1) ед,

средства ППО - 994 (+8) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84),

крылатые ракеты - 2627 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) ед,

специальная техника - 3570 (+3) ед.

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются - ВМС