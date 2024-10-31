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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1310 оккупантов, 19 танков и 58 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1310 оккупантов, 19 танков и 58 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

05:55 • 6237 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов и уничтожили 19 танков. Также уничтожено 58 артиллерийских систем и другую военную технику противника.

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1310 оккупантов, 58 вражеских артсистем и 19 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 694 950 (+1310) человек,
  • танков - 9156 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 18 450 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 20 013 (+58) ед,
  • РСЗО - 1243 (+1) ед,
  • средства ППО - 994 (+8) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84),
  • крылатые ракеты - 2627 (+2),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) ед,
  • специальная техника - 3570 (+3) ед.

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются - ВМС31 октября 2024, 04:58 • 11442 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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