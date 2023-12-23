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14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 10:31  •  2618 просмотра

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14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких

Семья Ильницких в течение 2022-2023 гг. предоставила гуманитарную и другую помощь украинским военным на более 14 млн грн. Об этом рассказал львовский предприниматель Василий Ильницкий.

Ильницкий рассказал, что с первых дней широкомасштабной военной агрессии все члены семьи приобщаются к волонтерской деятельности и вместе пытаются максимально удовлетворить запросы, которые поступают от защитников.

"Наша волонтерская поддержка началась с помощи работникам, друзьям, товарищам, которые уже в феврале, то есть в первые дни войны, были мобилизованы или же вызвались добровольцами. Мы искали и закупали для них все необходимое для того, чтобы обеспечить их безопасность. После к нам начали обращаться за помощью военные части, в которых они служат, а также те, что расположены на территории нашей области. Мгновенно мы реагируем также на все обращения, которые поступают к нам от защитников, находящихся на Востоке", - рассказал он.

Он также отметил, что обеспечивает финансовый ресурс для гуманитарной поддержки, при этом ключевую роль в организации сотрудничества с волонтерскими организациями, а также военными играет его сын Ростислав Ильницкий.

"На него возложена весомая часть организационной работы и логистики по доставке гуманитарной помощи. Он активно сотрудничает с волонтерскими инициативами, приобщается к их проектам. Например, наша семья стала участником известного проекта "Пташки перемоги", в рамках которого для военных предпринимателями Львовской области были закуплены тысячи дронов. Ростислав по просьбе военных неоднократно, как волонтер, осуществлял отбор и покупку за рубежом дронов, внедорожников, тепловизоров и другого необходимого оборудования. Осенью он договорился и организовал транспортировку шести автомобилей в Украину, и они уже выполняют важные задачи на фронте, о чем сообщили нам наши военные", - пояснил Ильницкий.

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Семья Ильницких присоединилась также к почтению памяти погибших защитников в Каменка-Бугском районе, предоставив конструкции для обустройства памятных стел на Аллее Героев.

Волонтерская помощь Ростислава Ильницкого была отмечена благодарностью командования и бойцов Добровольческого батальона ТОР. Семья Ильницких за волонтерскую поддержку получила благодарности от 24 отдельной механизированной бригады, 21 отдельной механизированной бригады, 77 отдельной аэромобильной бригады, а также от ОО "Добро. Дій" за помощь ВСУ в рамках проекта "Пташки перемоги".

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Ильницкий также отметил, что он и его семья будут продолжать максимально активно помогать ВСУ столько времени, сколько это потребуется, ведь жизнь наших воинов, их безопасность и боевой дух - это важные предпосылки нашей победы, которую мы все так ждем.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
14 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ від родини Ільницьких
UAH 14 million to support the Ukrainian Armed Forces from the Ilnytsky family
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