14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких
Киев • УНН
14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких
Семья Ильницких в течение 2022-2023 гг. предоставила гуманитарную и другую помощь украинским военным на более 14 млн грн. Об этом рассказал львовский предприниматель Василий Ильницкий.
Ильницкий рассказал, что с первых дней широкомасштабной военной агрессии все члены семьи приобщаются к волонтерской деятельности и вместе пытаются максимально удовлетворить запросы, которые поступают от защитников.
"Наша волонтерская поддержка началась с помощи работникам, друзьям, товарищам, которые уже в феврале, то есть в первые дни войны, были мобилизованы или же вызвались добровольцами. Мы искали и закупали для них все необходимое для того, чтобы обеспечить их безопасность. После к нам начали обращаться за помощью военные части, в которых они служат, а также те, что расположены на территории нашей области. Мгновенно мы реагируем также на все обращения, которые поступают к нам от защитников, находящихся на Востоке", - рассказал он.
Он также отметил, что обеспечивает финансовый ресурс для гуманитарной поддержки, при этом ключевую роль в организации сотрудничества с волонтерскими организациями, а также военными играет его сын Ростислав Ильницкий.
"На него возложена весомая часть организационной работы и логистики по доставке гуманитарной помощи. Он активно сотрудничает с волонтерскими инициативами, приобщается к их проектам. Например, наша семья стала участником известного проекта "Пташки перемоги", в рамках которого для военных предпринимателями Львовской области были закуплены тысячи дронов. Ростислав по просьбе военных неоднократно, как волонтер, осуществлял отбор и покупку за рубежом дронов, внедорожников, тепловизоров и другого необходимого оборудования. Осенью он договорился и организовал транспортировку шести автомобилей в Украину, и они уже выполняют важные задачи на фронте, о чем сообщили нам наши военные", - пояснил Ильницкий.
Семья Ильницких присоединилась также к почтению памяти погибших защитников в Каменка-Бугском районе, предоставив конструкции для обустройства памятных стел на Аллее Героев.
Волонтерская помощь Ростислава Ильницкого была отмечена благодарностью командования и бойцов Добровольческого батальона ТОР. Семья Ильницких за волонтерскую поддержку получила благодарности от 24 отдельной механизированной бригады, 21 отдельной механизированной бригады, 77 отдельной аэромобильной бригады, а также от ОО "Добро. Дій" за помощь ВСУ в рамках проекта "Пташки перемоги".
Ильницкий также отметил, что он и его семья будут продолжать максимально активно помогать ВСУ столько времени, сколько это потребуется, ведь жизнь наших воинов, их безопасность и боевой дух - это важные предпосылки нашей победы, которую мы все так ждем.
14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких
14 миллионов гривен в поддержку ВСУ от семьи Ильницких.
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